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Aylıksız izin fiili hizmet süresine sayılır mı?

23 yıldır kamuda 657 sayılı Kanun'a tabi çalışan bir doktorum. Çeşitli sebeplerden 1 yıl ücretsiz izin hakkımı kullanmak istiyorum. Ücretsiz izin sürem emeklilik fiili hizmet süreme dahil olur mu? Bu süre ile ilgili prim yatırmam gerekir mi? Şayet gerekirse nasıl bir yol izlemeliyim? M. A. Önal

Kullanacağınız ücretsiz izin süresi emeklilikte fiili hizmet süresinden sayılmaz. Ancak ücretsiz izin süresine ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıklarını yatırmak suretiyle fiili hizmet sürenize dahil edilir.

Aylıksız izinde geçen sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarını aylıksız izinde olduğunuz süre içinde yatırabileceğiniz gibi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 102. maddesinde belirtilen süreler içerisinde de defaten yatırabilirsiniz.

Eksik prim günü için toplu ödeme yapılabilir mi?

Annem 1965 doğumlu ve 1982 yılında işe girişi mevcut. 1.150 günü vardı, isteğe bağlı Bağ-Kur'lu oldu. İki doğum için ödenmesi gereken tutar ödendi. 3.600 gün üzerinden 2023 yılında emekli olabilmesi için eksik olan primini 2022 yılı içinde ödeyebilir miyiz? Şu an aylık olarak ödemeye devam ediyoruz, ancak toplu ödeme yapılabilir mi? Öznur Aydın

5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, eksik prim gün sayısını toplu prim ödeyerek tamamlama usulü yok. Eksik prim gününü şu an olduğu gibi aylık ödemelerle tamamlayabilirsiniz.

Eklenecek prim günü emekli aylığını artırır mı?

1 Ağustos 1992'de SSK girişim var. 3.708 gün SSK, 1.978 gün özel banka emekli sandığı olmak üzere 5.686 günüm var. Yaştan dolayı emekliliğimi bekliyorum. SGK'dan hizmet birleştirmemi yaptım ama e-devletten özel sandık günlerim gözükmüyor, emekli olurken eklenecekmiş. Benim sorum; “SGK'dan bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?” diye sorguladığımda 3.708 gün üzerinden 4.733 TL maaş gözükmekte. Özel sandıktan eklenecek 1.978 gün bu maaşı arttırır mı? Levent Arı

Emekli aylığı hesabında esas alınan temel parametrelerden biri üzerinden prim ödenen kazanç tutarlarına göre hesaplanan ortalama kazanç tutarı, diğeri ise toplam prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı. Emekli aylığı da en basit anlatımıyla ortalama kazanç tutarı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Özel sandığa tabi prim gün sayınız aylık bağlama oranınızı artıracağından, emekli aylığınız da artar.