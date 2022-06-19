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Peşin ödenen yetim aylığı geri alınır mı?

Haziran ayı sonu itibarıyla tıp eğitimimi tamamlıyorum. Aynı zamanda 25 Haziran'da 25 yaşıma da girmiş oluyorum. Bu ay yetim aylığımın son ödemesini aldım, ancak bu aylık tam yattı. 25 Haziran'a kadarlık kısım mı yatmalıydı? Eğer fazla yattıysa sonradan faiz ve borçla uğraşmamak için ne yapmalıyım? Berk Can K.

Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmekte ve durum değişikliği halinde, durum değişikliği tarihine ait ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmamaktadır.

Bu bağlamda durum değişikliğinin gerçekleştiği haziran dönemine ilişkin yetim aylığınızın tam yatmasında sorun yok. Aylığın ilgili olduğu dönemde aylıktan çıkmanız, eksik aylık almanızı gerektirmiyor. Peşin ödenen haziran aylığının geri alınması söz konusu olmaz. Ayrıca yükseköğrenim yapanların 25 yaşına girene kadar değil, 25 yaşı dolana kadar aylık alma hakları var.

Emeklilikte son 7 yıl kuralı

2003 yılında 14 gün SSK, 2009 yılında Emekli Sandığı başlıyor 3189 gün. Ve daha sonra 1201 gün SSK var. Yüzde 40 engelli raporum var. Şartlarım doldu. Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim? Sağlık raporuna Emekli Sandığı'ndan mı başvurayım? Bir de 7 yıl derken mesela benim Emekli Sandığında son 22 ay primim yarı yarıya yatmış, yani 330 gün. Bunu son 7 yılı hesaplarken nasıl dikkate almalıyız? Şu an SSK kaydım devam ediyor. Şükrü A.

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olacaklara, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi/hizmet süresi içinde fiili prim ödemesi/hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsünden, prim ödemelerinin/hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit prim günlerinden/hizmet sürelerinden sonuncu sigortalılık statüsünden, yine o (esas alınan) sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

Son 7 yıl hesabı, emeklilik talep tarihinden önceki fiilen prim ödenmiş olan son 7 yıllık, yani son 2520 günlük prim ödemesidir. Paylaştığınız bilgilere göre, son 2520 günlük prim ödemenizin 1201 günü 4/a (SSK), geri kalan 1319 günü 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında. Buna göre, engelli olarak 4/c statünden emeklilik için aranan şartları sağlamanız koşuluyla 4/c statüsünden emekli olursunuz. 4/a (SSK) kapsamındaki prim gününüz 1259 günü aştığında 4/a şartlarıyla 4/a statüsünden emekli olursunuz.