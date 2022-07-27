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Bir öğrencileri bile yok anlıyor musun?

Sezen Aksu'nun 30 yıldır dillerden düşmeyen, “Gülümse” şarkısını hepimiz biliriz. Sözleri, 1960'da Ankara Hukuk'u bitiren Siyasetçi-Yazar Kemal Burkay'a ait bir şiirdir. Hayatı, 1966'da yazdığı bir makaleden dolayı, hapiste sürgünde geçen Burkay, insanların hayatına tam ortasından dokunur. Uykusuz gecelerde, “Bir kedim bile yok, hadi gülümse” dizeleri kırık kalpli yalnız insanların diline pelesenk olsa da aslında yokluk ve yoksulluk anlatılır. Gülümse'deki, ‘İşçiler iyi çalışın, hadi gülümse' dizelerinin kaldırılması, tek satırda bile emek görünürlüğüne katlanamamaktır. Düşünce suçlusu (!) kavramının izahı güç olsa da devletin gözünde düşünen herkes, hele hele akademisyenler, üniversiteliler azılı suçludur.

GÜLÜMSE GÜLÜMSE

Yazar Burkay'ın, “Hadi gülümse, bulutlar gitsin/ Yoksa ben nasıl yenilenirim/ Belki şehre bir film gelir/ Bir güzel orman olur yazılarda/ İklim değişir Akdeniz olur, gülümse” dizelerini, “Belki şehre bir öğrenci gelir? Yoksa bu üniversiteler nasıl dolar?” diye değiştirsek, abesle iştigal etmiş olur muyuz? Kesinlikle Evet. Özgür düşüncenin kalbi olması gereken üniversiteler, bilimsel özerkliğini siyasete terk ettiyse el pençe hallerine bakıp, kuvvetli bir ‘Hayır' da yakışacaktır. “Durduk yere, bu ekonomik krizde bir gülümsememiz mi eksik?” diyebilirsiniz. Kahkahası kayıp insanlar yurdunda, elbette gülümsememiz eksik ve gülmek en çok gençlere yakışacak. Siyasetin gelecek umudunu çalıp, gülüşünü soldurduğu gençlerin çaresizliğini artık toplum görmeli.

GENÇLİĞİM EYVAH!

Üniversite sınavı, 3.2 milyon gencin umut yolculuğudur. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olan adı, Yaşama Kabul Sınavı (YKS) olarak görülmelidir. MEB, YÖK ve ÖSYM gençlerin gelecekte 50 yılını etkileyecek, hayat yolculuğunda asla sorumluluk almadı. İktidar istedi, YÖK barajı sıfırladı. YKS'ye geçen yıl giren Ayşe ile bu yıl girip aynı neti yapan Ahmet'in sırası bir gece yarısı kararıyla 417 bin kişi geriledi. Adaletli bir dünya için hukuk okuma hayali kuran Ahmet, sıralamanın altında kaldı. ‘Doğrular-Yanlışlar' tasnifçisi ÖSYM, sınavlardan 3 yılda 3 milyar para topladı. Maliyeti kesip, kalanı hazineye aktarıp, iktidarın gözdesi oldu. MEB mi? 12 yıl eğittiği 96 bin 776 öğrenci, YKS'de 1 soru bile doğru çözemeyip, sıfır çekti. Sorumsuz, sorumlular sustu.

İŞSİZLİK DEPOSU

Türkiye'deki her 100 gençten 28'i bu eğitim sistemi nedeniyle ‘ne işe, ne okula' gidiyor. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi arttıkça işsizlik düşerken, Türkiye'de tam tersi eğitim seviyesi arttıkça işsizlik artıyor. Üniversite mezunu işsiz oranı yüzde 70'i aştı. Üniversitelerde okuyan 18-25 yaş arası 8.2 milyon genç sayısı, şimdi 10 milyonu geçecek. Dünyada en gelişmiş İsveç, Finlandiya Norveç dahil 33 ülke nüfusundan fazla Türk genci, çoğu lise seviyesi altında ve diploması işe yaramayan AKP'nin işsizliği gizleme amaçlı açtığı tabela üniversitelerinde saklanıyor. İktidar üniversiteleri, ‘işsiz genç deposu' ve ‘kadrolaşma merkezi' gibi görüyor. Mezunlar iş bulur mu? AKP'liyse tabii ki, bulur!

İKRAMLIK MAKAM

Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü, TÜBİTAK'a müdür yardımcısı üste bir de adına ‘Arf' teoremi olan dünyanın en büyük matematikçisi Cahit Arf Merkezi'nden sorumlu yapıldı, toplum sustu. Güldükçe gözlerinin içi gülen Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati'nin yeğenine daha geçen hafta THY İkram Başkanlığı görevi ikram edildi, güldünüz. 2 yıllık Sebze Meyve Bölümü mezunu partili biri, Türkiye Uzay Ajansı Kurumu Başkan Yardımcısı atanınca niye kızdınız? Çukurova'da üretilmeyen sebze meyve, Jüpiter'de üretilse fena mı olur? Mahmut Özer'in jet hızıyla makam şoförlüğünden Özel Kalem Müdürlüğü'ne yükselen şoförü de uzay mekiğinin başına geçti mi? NASA kıskansın bizi (!) Eh artık, rokete Gönen Patlıcanı, Çengelköy Hıyarı da doldurursunuz

DENİZ DE GETİRİRLER

Sınavı kazanan 2.9 milyon aday 5 Ağustos'a kadar tercih yapacak. Müjdeler olsun ki, geçen yıl hiçbir öğrenci istemediğinden, ‘Sıfır Öğrencili' 192 bölümden 183'ünün kontenjanını YÖK, yine arttırdı. Ne yok ki? Bartın ve Uşak Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi. Niye istemiyorsunuz? Bu dünyanın, öbür dünyası var. Erzurum Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi boş. Siz seçin, iktidar bir ara denizi getirir. Şırnak, Bingöl, Iğdır, Çukurova, Giresun, Ankara gibi onlarca ildeki tarım, gıda, maden, kimya, jeoloji, iktisat, felsefe, mimarlık, maliye, mühendislik, ekonomi, finans gibi binlerce kontenjan bom boş, sizi bekliyor. 5 yıl sonra mezun olduğunda iş bulamazsanız da hiç olmazsa genç işsiz sayısı düşer. Bir öğrencileri bile yok. Anlıyor musunuz? Gençliğin, ağlanacak hallerine hadi gülümseyin (!)