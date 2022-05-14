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Adalet…

Geçmişte…

“Adalet” vardı!

Futbol takımıydı, formasında milli renkler yer alırdı.

“Adalet” sahaya kırmızı-beyaz çıkardı!

Başarıdan başarıya koşardı.

Zamanla “Adalet” eski “Adalet” olmaktan çıkıp, tökezlemeye başladı.

Birinci ligden ikinci lige düştü, sonra da düşebileceği en alt liglere!..

Ve öyle bir dönem geldi ki, kimse “Adalet”ten söz etmez oldu!..

Çünkü artık “Adalet” yoktu!..

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Yine geçmişte…

Sert mizaçlı ve hoşgörüsüz bir komutan olan merhum Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, haberlerim nedeniyle beni Divan-ı Harbe vermekle tehdit etmiş, sonunda da Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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Suçlamanın konusu çok üzücüydü. O yıllarda terör örgütü PKK, vaktiyle kaçakçılığı önlemek amacıyla çukur alanlara yapılan, ayrıca halı saha gibi ışıklandırılarak açık hedef haline getirilen barakamsı hudut karakollarına sık sık baskınlar düzenliyordu. Hainler Kandil'den geliyor, çevredeki yalçın kayalıklardan yağdırdıkları roketlerle karakollarda görev yapan Mehmetçikleri şehit ettikten sonra rahatça inlerine dönüyorlardı! Yürek yakan bu gerçeği ekranda dile getirip, karakolların konumlarının acilen değiştirilmeleri ve daha sağlam inşa edilerek çevrelerinde güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söylediğim için, Doğan Güreş'in talebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildim. (Nitekim daha sonra kalekollar yapıldı, sözünü ettiğim tüm önlemler alındı ve baskına gelen hainler baskına uğratıldı…)

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Yargılandığım Bakırköy 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ifademi aldıktan sonra, beni sanık sandalyesi yerine, avukatımın yanına oturttu. Hiç unutamadığım bu onur verici davranışın ardından savcının basın özgürlüğünü savunan muhteşem mütalaası geldi ve daha ilk celsede beraat ettim…

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“Askeri vesayet devri” denilen o yıllarda adliyeden çıkarken avukatıma dönüp; “Ne mutlu bize ki, ülkemizde hakim ve savcılar var” dedim.

Sayıları hayli azalmış da olsa hâlâ var olduklarına inandığım gerçek yargıç ve savcılarımızı tenzih ederek bitiriyorum:

Son dönemlerde adalet denilince aklıma hep geçmişin “Adalet” futbol takımı ile Kocamustafapaşa'daki kapı komşumuz Adalet Hanım geliyor!..