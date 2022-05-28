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Tülin Şahin ile moda çok keyifli

Sevgili okuyucularım, yazıma ülkemizin en başarılı bayan mankenlerinden olan TV programcısı Tülin Şahin ile başlamak istiyorum… 10 Yıldır Star TV'de pazar günleri saat 11.00-12.00 arası yaptığı çok güzel programlarla, tüm moda severleri ekrana bağlayan ünlü manken, aynı zamanda, defileden defleye koşuyor.

Son 2 haftada Diyarbakır, İstanbul ve Gaziantep'te olmak suretiyle ülkemizin en iyi modacıların defilelerine çıkan Şahin, aynı zamanda dünyaca ünlü manken Cindy Crawford'a benzerliği ile ünlenmişti. Çalışkan, sempatik cana yakın kişiliği ile kendini çok sevdiren, Tülin Şahin Star TV'de yaptığı ‘Tülin Şahin ile Moda' programı ile televizyon programcılığı adına önemli ivmeler kaydetti. Bir çok firmanın da reklam yüzü olan ünlü manken, pazar sabahları moda severlerin kaçırmadığı program olarak, her hafta yaptığı söyleşilerle, moda üstüne önemli bilgiler veriyor.

Rotamızı dizi ekranına çevirecek olursak sezon finallerinin heyecanı izleyiciye sarmış durumda. Kanal D ekranında yarın akşam ‘Yargı' yayınlanacak. ‘Yargı' dizisi başladığından bu yana önemli reytingler alarak zirveye ortak oldu. Senaryodaki akıcılık rotası her geçen hafta daha renkli olurken, seyircinin de diziye bakış açısı çok iyi oldu. Güzel ve bir hayli başarılı giden ‘Yargı' dizisi sezon finaline doğru giderken izleyicisini de bir o kadar fazla heyecanlandırıyor.

‘Arka Sokaklar' da seyircisini hiç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Her hafta topluma örnek eğitici öğretici konuları da empoze eden dizi aynı zamanda aksiyonun içine örneklik katarak muhteşem bir inisiyatifle doğru rotalar sağlıyor.

Dizi ekranı ile devam ediyoruz. FOX'ta ‘İyilik' dizisi yeni başladı sayılır. Hatice Şendil'in başrolünde oynadığı dizi FOX'un güzel projelerinden biri. Senaryonun izleyiciyle bütünleştiğini düşünecek olursak dizinin önümüzdeki günler daha da başarılı gideceğini düşünüyorum. Sevgi ile kalın…