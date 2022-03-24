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Atatürk’ün güldüğü an

TIME dergisi Silikon Vadisi zenginlerinden 6.7 milyar dolarlık servetleri olan Marc Benioff ve eşine 190 milyon dolara satıldı. 2018 yılıydı…

Benioff, şu açıklamayı yaptı… “TIME dergisinin gücü her zaman hepimizi etkileyen ve birbirimize bağlayan konuları, insanların öykülerini özgün şekilde anlatmasındaydı. Kültür ve tarihimizin bir hazinesi.”

Doğruydu. Yayınlanmaya başladığı 3 Mart 1923'ten bu yana ilkeli, saygın çizgisini sürdürdü, insanlık tarihinin belleği oldu. Dünyanın ücra köşelerinde bile bulunur, 4 milyonun üzerinde trajı var!

Yale Üniversitesi'nde okurken dost olan Briton Hadden ve Henry Luce tarafından ABD'nin ilk haftalık haber dergisi olarak kurulan TIME'ın 24 Mart 1923'te yayınlanan 4. sayısı hem önemli bir çıkış yakalayan dergi, hem de bizim için önemli!

Çünkü, derginin kapağında kalpaklı, gülen bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı var!

Onu ve henüz küllerinden doğmak üzere olan Türkiye'yi TIME dergisi şöyle tanımladı o gün…

“Mustafa Kemal Paşa; Türk nerede kendisinin efendisidir? deyimine, her zamanki cehennemde yanıtının yerine, Türkiye'de yanıtını vererek bu sözün aksini kanıtladı! O hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye'nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak, Batı'nın gizli güçlerine karşı duruyor…”

TIME'ın dördüncü sayısı!

Kalpaklı, gülen Mustafa Kemal…

TIME 24 Mart 1923'te kapağına koydu ama o fotoğraf aslında 16 Ocak 1923'te İzmit'te düzenlenen basın toplantısında çekildi… İşgalciler İstanbul'u bırakıp gitmemişti daha! Atatürk, Halide Edip'e birşeyler anlatırken Başkumandanlık Fotoğraf Zabiti Esat Nedim Tengizman bastı deklanşöre…

Peki, Türkiye Cumhuriyeti tam olarak düze çıkmamışken, iki gün önce annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefat haberini almasına rağmen programını bozmayıp İstanbul gazetecileri ile İzmit'te buluşan Atatürk, saat 21:30'da başlayıp sabaha kadar süren basın toplantısında, o an neden gülümsüyordu?

İzmit Müze Müdürü şöyle anlattı…

“Toplantı sürerken Ulu Önder Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verileceğini bildirdi! Bunun üzerine bir gazeteci, hemen yanında duran Halide Edip Hanım'ı göstererek şu soruyu sordu: Halide Edip'i mebus olarak görebilecek miyiz? Atatürk şu yanıtı verdi: Kadınlarımıza bu hak verilecek! Önce ya da sonra! Bu mutlaka gerçekleşecek!”

Atatürk bu sözleri, kadınlar bu hakkı elde etmeden 11 yıl önce yanındaki Halide Edip'e gülümseyerek bakıp söyledi!

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Bugün 24 Mart 2022… Annesini kaybetmenin üzüntüsüne rağmen ‘kadınlara seçme seçilme hakkı' denince geleceğin aydınlık Türk kadınlarını görüp yüzünde güller açan Atatürk'lü TIME dergisinin yayınlanmasının üzerinden 99 yıl geçti…

Onun kurup sana, bana, hepimize; “Öğretmenler! Kız ve erkek çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir…” diyerek, güvenip en fazla da öğretmenlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde şu oldu dün!

Bursa Osmangazi Mithatpaşa İlköğretim Müdürü, okuldaki öğretmenlere resmi yazı ile duyuru yaptı:

“Öğretmen arkadaşlarımız, tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrencilerle kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir!”

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Kadını ve erkeği ile omuz omuza bir ulus yaratanlardan, taa 1923'te ‘Önce ya da sonra… Kadın erkek eşitliği mutlaka…” diyerek umutla gülümseyen Atatürk'ten utanacak; örnekleri çok, bu müdür gibi el üstünde tutulan zihniyetin memleketi getirdiği durumdan yüzü kızaracak birileri çıkar mı acaba?