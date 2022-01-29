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Marslı Mark’tan dünyalı İlyas’a!

Yıl 2035… NASA'nın uzaya gönderdiği Ares III mürettebatı Mars yüzeyinde incelemeler yaparken fırtına çıkıyor. Kaptan, acil kaçış emri veriyor. Son anda bir anten yerinden kopup Mark Watney'e (Matt Damon) çarpınca, astronot gözden kayboluyor. Ekip, onun öldüğünü sanıp çaresiz dünyaya dönüyor!

Mark savrulduğu yerde özel giysisindeki oksijen seviyesi bitmek üzereyken gözlerini açınca, ekibin gittiğini, Mars'ta tek başına kaldığını anlıyor.

Kısmen sağlam kalan uzay laboratuvarına sığınıyor. Şimdilik yaşıyor ama ya sonra?

Laboratuvarda dünyadan getirdikleri bir miktar patates var sadece. Ümit yok gibiyken tuvalete girip, yer çekimsiz ortam için özel hazırlanan vakum düğmesine basınca, bir ışık yanıyor Mark'ın kafasında.

Marsta kaldıkları süre boyunca tuvaletin vakum deposunda tüm ekibin atıkları toplanmış. Al sana kurtuluş formülü! Ekibin atıklarını gübre olarak kullanacak, patates yetiştirip hayata tutunacaktır! Çünkü Mark, bitki bilimci bir astronottur!

Andy Weir'in ödüllü ve çok satan bilimkurgu romanından beyazperdeye aktarılan filmin adı Marslı… Filmin bütçesi 108 milyon, hasılatı ise 630 milyon 200 bin dolar!

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Yine süper Amerikan kahramanlığı işte…

Biz daha İran'dan doğalgaz akışını yoluna koyamıyoruz, uzaya bakmak yerine mobese kamerasından İmamoğlu hangi balıkçıya gitmiş onu dikizliyoruz; sen nereden çıkardın uzaylı, bitki bilimci astronotlu filmi dedim kendime!

Ama düşününce buldum.

AKP'li olduğu için Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) ‘başkan müşaviri' olarak atanan Ödemiş Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık Sebze Üretim Tekniği mezunu İlyas Haliloğlu'nun teşekküründen!

Sosyal medyasından şöyle duyurmuş havadisi: “Değerli dost ve arkadaşlarım. Türkiye Uzay Ajansı'na başkan müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi beklerim…”

Benzemiyor mu Marslı filmine! Mars'ta tek başına kalan astronot da bizim uzay müşaviri gibi bitki bilimci değil mi!

Çabuk unutan millet olduğumuz için unuttuk gitti ama, TUA'nın yeni müşaviri ‘duaya ve teşekküre' önem veren tanınmış bir isim!

AKP'den belediye başkan adaylığı, AKP'den milletvekili adaylığı, AKP'de vekil danışmanlıkları var.

Haliloğlu 2013'te AKP'den Erciş belediye başkan adayı iken Van, Erciş'te deprem oldu! Depremler bir türlü bitmedi. O da Facebook hesabından madde madde sıralayıp, ‘Van depremi neden durmuyor' başlıklı bilimsel bir yazı yazdı: Şükredip dua etmediğimiz için… Sayın Başbakanımız Erdoğan'a teşekkür etmediğimiz için…

Müşavir olacak AKP'li teşekküründen belli oluyor!

Müşaviri bilemeyiz ama Cumhurbaşkanı tarafından 2023'te ‘aya sert iniş' görevi verilen TUA'ya gerçekten dua şart! Çünkü, son zamanlarda ‘yörüngede' sapmalar yaşanıyor!

“Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı hazırlamak için…” kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu da belli olunca, Anadolu Ajansı müjdeyi şöyle verdi: Türkiye Uzay Ajansı'nın ‘yıldız' kadrosu belli oldu…

Yıldızlara gidiyorduk ve artık saniyeler bile önemliydi… Bismillah biri uzay mekiği gibi VIP minibüs olmak üzere 5 araç kiralandı!

Ardından ‘ihale' haberi geldi. Herkes, ‘Türk'ün uzay macerası başlıyor' dedi, yanıldı. İhale kurumun henüz bir binası bile olmadığı halde, 30 bin liralık tabela ve kapı isimliği içindi!

Ay görevi ve diğer uzay programları için 10 bin uzman alınacağı duyurulup acil iş ilanları verildi. Uzay hayaliyle başvuranlar çok şaşırdı. Çünkü araran uzay bilimciler ya da Türk astronotlar değil, 4 temizlik görevlisi ile 2 garsondu!

Boru değil Uzay Ajansı'ydı, temizlik görevlisi ya da garson bile olsalar elemanlarda ‘özel koşullar' arandı. Olmazsa olmazlardan biri, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermeleriydi!

TUA'yı kıskanıp uzaydaki uydularından izlemeye başlayan NASA'yı afallatan bir gelişme daha yaşandı! 2021-2024 arasında 2 milyar 269 milyon lira büyüklüğünde olacağı açıklanan Milli Uzay Programı için 2022 yılı bütçesinden 20 bin lira ödenek ayrıldı!

Bu gidişle Mars ne ki, hiç kuşkunuz olmasın gerekirse güneşe bile gideriz!

Ne diyorlar sık sık…

Onlarda NASA varsa bizde de TUA var.