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Milletin merak ettiği tek fark!

İnsanlar otobüs bileti alıp memleketine bayramlaşmaya bile gidemedi. İktidardaki farklı düşünüyordu. Hamdolsun her evde araba var, bizi kandıramazsınız araç yetişmiyor dedi.

Ana babalar, tamam biz yandık bari üniversite diplomalı çocuklarımıza iş bulun dedi. İktidardaki, her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok dedi.

Halk Ekmek kuyruklarında ömür tüketenler, eti rüyamızda bile görmüyoruz dedi. İktidar olanın durumu farklıydı. Normal şartlarda 1 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz dedi. İktidar kuyruğuna yapışanlardan biri daha farklı akıl verdi: Kuzu kestirin hesaplı oluyo!

Kış günü ateş pahası doğalgaz yüzünden evlerde titriyoruz yine de kombi açamıyoruz dedi millet. İktidar farklı açıdan yaklaştı: Doğalgaz Avrupa'da da pahalı!

Millet doların, euronun alıp başını gitmesine, enflasyona, hayat pahalılığına, işsizliğe, umutsuzluğa kızıp söylendi. İktidardaki, bi şükürsüzlük hali var herkeste dedi.

Milletin bebeğine süt alırken bile eli titriyordu. Marketler çalınmaya karşı mama kutularına alarm takıyordu. İktidardakinin farkı kestane ballı, manda kaymaklı şifalı tarif verince ortaya çıktı!

Her yerde yüksek sesle açız deniyor, hatta açız diye pankartlar açılıyordu. Memleketin tarım bakanı tokat gibi fark attı cümlemize: 5 milyon mülteci var Türkiye'de. Biz açız dediklerini duydunuz mu? Onlar da bu ülkenin ürettiğini tüketiyor!

Milletle, onu yöneten arasında nankörlük farkı vardı yani!

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İstanbul Ticaret Odası düzenli olarak hesap kitap yapıp kendi enflasyonunu açıklıyordu. Temmuz ayı enflasyonu rekor kırdı… Yüzde 99.1 çıktı!

AKP'nin icraatlarını duyurma kurumu Anadolu Ajansı her ay için finans anketi yapıyordu. Finans çevrelerine Temmuz ayında enflasyon beklentiniz nedir diye soruldu… Yüzde 81.42 çıktı!

Enflasyonu ayarlama kurumu TÜİK, ordan kısarak burdan kırparak Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı… Aylık yüzde 4.09, yıllık yüzde 79.6 çıktı!

TÜİK enflasyonunu gören Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankacılığı ve Mali Piyasalar Uygulama Profesörü Hakan Kara twitter hesabından ‘Merak etmeyin üç vadeye kadar bilemediniz gelecek yıl bir ara düşürürüz enflasyonu' diyen iktidarın dikkatini çekti!

Ciddiye almak lazım! Çünkü Kara, 2019 yılının Ağustos ayında dünya liderimiz tarafından görevden alınana kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başekonomisti idi!

Özgeçmişinde şöyle deniyor mesela: “2003-2019 yılları arasında Türkiye'de para ve makro ihtiyati politikaların analizinde, tasarımında ve uygulamasında öncü rol oynamıştır. Çalkantılı zamanlarda kurumsal sürekliliği sağlayarak Merkez Bankası'nın araştırma ve politikasını organize etmiş, kolaylaştırmıştır.”

AKP iktidarının ilk 16 yılında Merkez Bankası'nda görev yapan eski başekonomist şu cümleyi yazdı hesabına: “TÜİK enflasyonu ile İTO İstanbul enflasyonu tarihsel olarak birlikte hareket eder. Son dört ayda 19.5 puana ulaşan fark dikkat çekici!”

Şunu demeye getirdi… Pes!

Buna fark diyenler bir de şuna baksın öyleyse…

ENAG Temmuz ayı enflasyonu yüzde 5.03… 2022'nin ilk 7 ay enflasyonu yüzde 80.35… Yıllık enflasyon yüzde 176.04…

TÜİK ve ENAG enflasyon farkı yüzde 99.44!

19 buçuk dikkat çekiyorsa, 100 mumluk ampul gibi fark akılları yerinden çekip almaz mı?

Evet fark var!

Ve sadece İTO, TÜİK, ENAG farkı değil aradaki… AKP iktidarı ile bugüne kadar her türlü yanlışının faturasını kuzu kuzu ödeyip oy başıma gelenler diyen millet arasında kapanmaz fark var.

Ekonomik, astronomik, trajikomik farklara acıtsa da alıştı millet.

Artık sokakta, pazarda, ucuz ekmek, ucuz pirinç, ucuz yağ, iş ve iktidara bağımlılık yaratan yardım kuyruklarında merak edilen tek fark kaldı. Gün gelip sandıklar açıldığında ortaya çıkacak oy farkı!