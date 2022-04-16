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Süpermenler İstanbul’da indirim yaptı

0-6 yaş grubu çocuğu olan yoksul ailelere, çocukları yetersiz beslenmesin diye yardım yapılması için yasa önerisi verildi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Elektrik, su, doğalgaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak giderlerinin KDV'den istisna tutulmasına dair yasa önerisi verildi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Kamuda çift maaş, beş maaş alınmasının önüne geçilsin diye yasa önerisi verildi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Elektrik, doğalgaz, telefon, GSM, internet abonelik sözleşmelerinde açma-kapatma bedelleri alınıyor, bu bedellerden ücret alınmasın diye yasa önerisi verildi, reddedildi.

Bebek bezinden KDV alınmasın diye yasa önerisi hazırlandı, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Muhalefetin verdiği her öneriye hayır diyenler, kendi yasa tasarılarına muhalefetin ‘kabul' oyu verdiğini görünce, ‘bunda bi iş var' diyerek kendi önerilerini bile reddettiler!

Emeklilere yılda 3 kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesiyle ilgili yasa önerisi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi!

Asgari ücretten vergi alınmasın diye öneri verildi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Öğrencilerin KYK borçları silinsin diye öneri verildi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Sonra…

AKP iktidarından, bindirim üstüne bindirimlerinden, uygulamalarından bıkarak belediye yönetimini İstanbul'da CHP'ye emanet etti öğrencisi, emeklisi milyonlar… Hem de iki kere! İBB'nin yeni yönetimi teşekkür mahiyetinde, ‘son zamlar çok fena' deyip bir zam da kendisi yaptı ulaşıma!

Boş tosta talim eden öğrencilerin abonman ücreti 78 liradan 109 liraya çıktı…

Şahane fırsattı!

Daha düne kadar önlerine ne gelirse hayır diyen AKP ve MHP'liler süperman gibi öğrencilerin imdadına yetişti!

Ellerini kaldırıp abonmanı 78 liraya indirdiler ve gururla vatana, millete ‘hayır'lı olsun dediler!

Tamam süpersiniz, CHP zammına göğsünüzü siper ettiniz de; hemen, kırmızı pelerinli süper indirim kahramanı muamelesi çekmeyin kendinize! Adı üstünde öğrenci onlar, cahil değil!

Mesela ilk fırsatta şunları diyecekler suratınıza…

Öğrenci abonman ücreti 2007 yılında 50 lira, enflasyon yüzde 8.39 idi… 2009'da öğrenci abonmanı 55 lira, enflasyon oranı yüzde 6.53 oldu… 2014 yılında abonman 77 lira, enflasyon yüzde 8.17 çıktı… 2017'de abonman 85 lirayken, enflasyon yüzde 11.92 olarak açıklandı!

Öğrenci abonman ücretinin 50 lira olduğu 2007 yılında, öğrenci abonmanı ücretine 18 litre motorin alınıyordu! Abonman ücretinin 85 liraya çıktığı 2017 yılında ise motorinin litresi 2 lira 7 kuruştu! 2014 yılında İstanbul'da öğrenci abonman ücreti bugünküne çok yakınmış, 77 lira! Aynı yıl motorinin litresi 1 lira 65 kuruş, TÜİK enflasyonu ise sadece yüzde 8.17 imiş!

İBB Meclisi'ndeki kahraman AKP ve MHP'li üyelerin el kaldırmasıyla abonman ücretlerinin 78 liraya indiği 2022 Nisan ayında durum ne peki? TÜİK'in enflasyonu bile yüzde 61, motorinin litresi 20 lira 21 kuruştu, dün… Haberiniz olmayabilir, bugün 1 lira 79 kuruşluk bir zam daha yaptınız!

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite kapısında caka satmaya kalkmayın sakın! Oralarda kimse inanmaz size… Sözde zam kahramanlığınızı anlatacak tek yer var; o da düşük ihtimal, ana okulu kapısı…