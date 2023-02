Dünya’dan depremle sarsılan Türkiye’ye destek yağıyor

Türkiye'de yaşanan deprem uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi... ABD'den Hindistan'a, Ukrayna'dan İsrail'e birçok ülkeden yardım çağrısı geldi.

Türkiye 7.4 büyüklüğündeki deprem ve artçılarıyla bir kabusa uyanırken uluslararası kamuoyundan Türk halkına destek mesajları geliyor…

ABD’den İsrail’e, Hindistan’dan Ukrayna’ya kadar birçok ülkeden üst düzey isimler açıklamalarda bulunarak yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi, kişisel Twitter hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti. Yüzlerce insanın öldüğü deprem felaketi ile ilgili olarak Modi, “Türkiye’de deprem yüzünden yaşamını yitirenlerin dolayısıyla kederliyim. Acılı ailelere baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum” dedi.

Modi ayrıca, “Hindistan Türk halkıyla birlikte ve bu trajedinin üstesinden gelmek için yapılabilecek bütün yardımlara hazırız” ifadesini kullandı.

BIDEN TALİMAT VERDİ

Deprem felaketinden sonra yapılan yardım çağrılarına ABD'den yanıt geldi… ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD Başkanı Biden, USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat vererek Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgeler için yardım seçeneklerini değerlendiriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, yıkıcı deprem ile bilgiler dolayısıyla derin bir endişe duyulduğu belirtildi.

ALİYEV’DEN YARDIM HAMLESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kardeş Türkiye’nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

NATO: TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO müttefiklerinin yardımları harekete geçirdiğini belirterek, “Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeyim, ve NATO müttefikleri şimdi yardımları harekete geçiriyor” dedi.

HOLLANDA, TÜRKİYE’YE ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİYOR

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem haberleriyle şoke olduk. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye’ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır” dedi.

BORRELL: DÜŞÜNCELERİMİZ TÜRKİYE VE SURİYE İLE

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaşanan felaketle ilgili paylaşımda bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, “Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriyede yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN İÇİNDEKİ UKRAYNA’DAN YARDIM MESAJI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Türkiye’de bu sabah yaşanan depremin ardından ülkesinin “dost” Türk halkına gereken yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak sabaha karşı saatlerde gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki depremde yedi ilde en az 76 kişi hayatını kaybederken, yıkılan çok sayıdaki binada arama kurtarma çalışmaları başladı. Read full story

Twitter paylaşımında Zelenskiy, “Türkiye’deki depremin sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi şok edici. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Dost Türkiye halkının yanındayız, gereken yardımı sunmaya hazırız” dedi.

