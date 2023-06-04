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Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a verdiği hediye gündem oldu

Dün gerçekleşen yemin töreni sonrasında Pakistan'da gündem ülkenin başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile sohbeti ve Şerif'in Erdoğan ailesine verdiği hediye oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:42 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a verdiği hediye gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini izleyenlerden biri olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Erdoğan çifti ile yaptığı sohbet ve Pakistan’dan getirdiği hediyeler gündem oldu…

Pakistan medyası, Şerif’in hediye olarak Türkiye’ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan’a teslim ettiğini belirtirken, paylaşılan video görüntülerinde Şerif ile Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sohbeti görüldü.

“Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız” dedi.

Şerif’in hediyesi yerel medyada gündem oldu. Pakistan medyası, “Başbakan Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne hediye verdi” başlığıyla gelişmeyi duyurdu.

“YARISI ABLAMIN YARISI AĞABEYİMİN”

Şerif, Pakistan’dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken, Erdoğan, “Nerede mangolar” diye sorarken duyuluyor. Daha sonra çiftin yanındakiler mangoların eve yollandığını öğrenince Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsüyor.

şerif de, “Bunlardan yarısı ağabeyimin yarısı ise ablamın” dedi. Erdoğan çifti Şerif’in açıklamaları ve hediyesi için teşekkür etti.

Erdoğan ise Şerif’e, “Pakistan mangolarının çok lezzetli ve tatlı olduğunu biliyorum” dediği duyuldu.

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