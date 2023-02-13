Cari açık 2022’de 48,8 milyar dolar oldu

Aralık 2021'de 3,84 milyar dolar olan cari açık, Aralık 2022'de 5,9 milyar dolara yükseldi. Ocak-Aralık dönemi cari açık da 48,8 milyar dolara ulaştı. Kaynağı belirsiz para girişini gösteren net hata noksan girişi 2022'de 24,2 milyar dolarla rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Cari işlemler açığı, 2022 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,07 milyar dolar artarak 5,91 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Aralık ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 910 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 525 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 89 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 468 milyon dolar oldu.

9 YILIN ZİRVESİNDE

Bunun sonucunda, Ocak-Aralık dönemi cari işlemler açığı 48 milyar 769 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 50 milyar 793 milyon dolar fazla verdi. Böylece yıllık cari açık 2022’de 9 yılın zirvesine çıktı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 374 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 828 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net alış ve hisse senedi piyasasında 580 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 109 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 351 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 31 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 320 milyon dolar net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 434 milyon dolar net artış oldu.

2022’DE 24,2 MİLYAR DOLARLIK NET HATA NOKSAN

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2018 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2018 yılında 235 milyon dolar, 2019 yılında 98 milyon dolar, 2020 yılında 58 milyon dolar, 2021 yılında 194 milyon dolar oldu.

2022 yılı net hata noksan kalemi 24,2 milyar dolar oldu.

NET HATA NOKSAN NEDİR?

Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor.

TCMB metinlerinde ‘net hata noksan' kalemi için “Verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi, değerleme, ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratmakta; sonuç itibarıyla oluşan farklar Net Hata ve Noksan (NHN) kalemine ‘kalıntı' şeklinde yansımaktadır. Bu kalem, finans hesabından, cari işlemler hesabı ve sermaye hesabının çıkarılmasıyla elde edilmektedir” ifadeleri yer alıyor.

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