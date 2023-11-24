Erdoğan’dan ‘çalışan emekliye ikramiye’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

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Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında AKP'den verilen işaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şunları söyledi:

– “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

“İÇİMİZE SİNMEDİ”

– Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim.

“TEKLİFİ MECLİS’E SUNACAĞIZ”

– Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlenemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.”

MAĞDURİYET YARATMIŞTI

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.

Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.