Haklar kaybolurken Türkiye’de kadınlar eşitlikte, güvencede, istihdamda yok

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde Angola Suudi Arabistan gibi ülkeler ile aynı seviyede olan Türkiye bu yıl da kadınlara güvenli, eşit bir yaşam ve çalışma ortamı sunamadı.

Sayime BAŞÇI

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Tüm dünyada 8 Mart, kadınların, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki kazanımları için kutlanarak, eşitliğe bir çağrı anlamını taşırken, Türkiye ise son yıllarda artan şiddet olayları ve eşitsizlikte sergilediği performans ile bir çöküş tablosu ortaya koyuyor. Cinsiyet eşitsizliğinde Afganistan, Pakistan, Kongo gibi ülkelerle aynı ligde olan Türkiye'de her yüz kadından sadece 19'u kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdamda. Nüfusun yüzde 49.9'unu oluşturan kadınların yüzde 30'u ise yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissettiğini açıkladı. Bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne vahim bir tablo ile giren Türkiye, uluslararası raporlarda da kötü performansı ile yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre Türkiye 146 ülke arasında 124'üncü sırada yer aldı.

ARABİSTAN İLE AYNI LİGDE

Liste'nin son sırasında Afganistan, Pakistan, Kongo gibi ülkeler yer alırken, Türkiye'yi ise Angola, Suudi Arabistan gibi ülkeler takip etti. Raporda, Türkiye kadınların ekonomik katılımında 134'üncü, eğitim düzeyinde 101, sağlık ve hayatta kalmada 99'uncu, siyasi katılımda 112'nci sırada yer aldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de gerçek genç kadın işsizliği ise yüzde 49.9'a ulaşırken her 10 kadından 3'ü de kayıt dışı çalıştırılıyor. Genel- İş tarafından hazırlanan Kadın Emeği Raporu'na göre ise Türkiye'de toplamda 1 milyon 533 bin kadın yarı zamanlı çalışırken yarı zamanlı çalışanların yüzde 73'ü de kayıt dışı çalıştırılıyor.

3 kadından biri yürürken kendini güvende hissetmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ‘İstatistiklerle Kadın' çalışmasına göre ise kadınların yüzde 30.4'ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti. Verilere göre 2022 yıl sonu itibarıyla 579 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısı 100 olurken, yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 33.2, yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 20.7 oldu.

İşverene maaşları bağışlama çağrısı

Toplumsal yapının gelişimi için kadınların eğitim, iş hayatı ve siyasete katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Kadınlar, kültürel çevre, aile sorumlulukları, eğitim düzeyi ve benzeri engellerin etkisiyle iş dünyasında erkekler kadar yer alamıyor” dedi. Kendisi gibi iş dünyasından pek çok kişinin EYT Yasası ile emekliliğe hak kazandığını kaydeden Çevikel, bir yıllık emekli maaşlarını depremzede kadınlarımızın yararına AFAD'a bağışlamak için işverenlere çağrı yaptı.