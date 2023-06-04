Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek yorumu
Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in devir teslim törenindeki açıklamalarının ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Bu cümlelerin aynısını 10 yıl önceden beri sürekli söyledim. Saldırmayan trol, yapılmayan algı kalmadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Atanan Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati’den devraldı.
Devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ‘rasyonel zemin’ vurgusu yapan Şimşek şu ifadelere yer verdi:
“Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada; şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.
Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.”
“10 YIL ÖNCEDEN BERİ SÜREKLİ SÖYLEDİM”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in devir teslim törenindeki açıklamalarını Twitter hesabı üzerinden paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Bu cümlelerin aynısını 10 yıl önceden beri sürekli söyledim. Saldırmayan trol, yapılmayan algı kalmadı” dedi.
Paylaşımında ” Dönüldü dolaşıldı yine aynı yere gelindi” diyen Demirtaş, paylaşımının tamamında şu sözlere yer verdi:
“Bu cümlelerin aynısını 10 yıl önceden beri sürekli söyledim. Söylediğim için saldırmayan Trol, yapılmayan algı kalmadı. Dönüldü, dolaşıldı, dediğim yere gelindi. Şimdi de ortada trol kalmadı. Neyse. Umarım rasyonel politikalar özgürce uygulanır. Ülkem için dileğim budur.”