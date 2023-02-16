Yıkım çok ağır gıda krizi kapıda

Yüksek enflasyon ve yanlış tarım politikaları ile alarm veren gıda krizi, depremin etkilerinin eklenmesi ile birlikte Türkiye’nin gelecek yıllarının en büyük tehditlerinden biri olabilir.

Sayime BAŞÇI

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Depremin etkilediği 10 ilde yaşanan yıkımın insani ve ekonomik bilançosu ortaya çıkmaya başlarken, tarım arazilerinin önemli bir kısmının yer aldığı bölgede, çiftçi ve üretimin geleceği de büyük tehlike altında. Bölgenin Türkiye'nin bitkisel üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiğine dikkat çekilirken, 270 bine ulaşan kayıtlı işletme ve çiftçi ise acil yardım bekliyor.

Üreticilerin hayvan varlıklarını yok pahasına satmaya başladığına dair sosyal medya üzerinden bilgiler gelirken, sektör yetkilileri de tarımsal üretimin tehlike altında, gıda krizinin de kapıda olduğunu vurguladı.

DESTEKLER NAKİT OLSUN

Büyük yıkımın gerçekleştiği Hatay'da çiftçilerin her şeye rağmen üretime devam etmeye çalıştığını kaydeden Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Sahada tarımla ilgili baya bir sıkıntı var. Nakit destekler henüz hesaplara yatmadı. Onlar bekleniyor. En azından çiftçi şehir dışına çıkacak, gübresini alacak, ödemesi var, evin ihtiyacı var para lazım, para yok ne yapacak. Hayvan yemi lazım, nakit lazım, gübre lazım” dedi.

Çiftçilere bir an önce normal zamanlarda da geçerli olan destek ödemelerinin yapılması gerektiğini aktaran Okay, “Hatta deprem bölgesindekilere nakit olarak ödenmesi çok önemli. Destekleme ödemelerinde karta yatırıp sadece mazot ve gübre alabilirisiniz deniyordu. Bu şart da kaldırılmalı. Biz şimdi nakit kalsın istiyoruz. Hakkımız olan bir para bu. Hayvanlarda yem sıkıntısı var. Gübre zamanı geliyor para yok, gübre yok” diye konuştu.

Makineler hasarlı, hayvancılık zorda

Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların depremin yıkıcı etkileriyle uğraşırken bir yandan da hayvanlarının hayatlarını kurtarma çabasında olduğunu kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Kırsal alanda depremin yarattığı en önemli etki, bitkisel üretime yönelik makine ve ekipman hasarları dışında, hayvancılık alanında görülüyor. Deprem, gıda krizini tetikleyecek. Yanlış tarım politikaları, derinleşen ekonomik kriz, iklim olaylarının tarımsal üretime olumsuz etkileri nedenleriyle yaşanan gıda krizi ve yüksek gıda enflasyonuna depremin etkilerinin eklenmemesi için somut kamucu tarım ve kırsal kalkınma politikaları gerekir” dedi.

Bitkisel üretimin 5'te 1'ini sağlıyor

Depremin etkilediği iller ülke çapındaki bitkisel üretimin yüzde 20.9'unu, tahıllar ve diğer bitkisel üretiminin yüzde 12'sini üretirken, toplam işlenen tarım alanının yüzde 14.5'ine, büyükbaş hayvanların yüzde 12'sine ve küçükbaş hayvanların 16.3'üne sahip. TÜİK 2022 yılı verilerine göre depremden etkilenen 10 ilde 2 milyondan fazla büyükbaş ve 9 milyondan fazla küçükbaş hayvan bulunurken, bu ülkedeki hayvan varlığının yüzde 15'ine denk geliyor. Deprem bölgesindeki tarım arazisi miktarı yaklaşık 3.7 milyon hektar, kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık 270 bin.