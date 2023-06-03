The Economist’ten Türkiye için dolar ve faiz tahmini

İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan "Türkiye'nin tuhaf ekonomik deneyi yeni bir aşamaya giriyor. Recep Tayyip Erdoğan daha ne kadar dayanabilir?" başlıklı analizde dolar ve faiz konusunda beklentilere yer verildi.

Sozcu.com.tr

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Seçimlerin ardından Türkiye ekonomisindeki olası gelişmeler, uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Sandıktan istediği sonucu alan Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek U dönüşü yapmaya hazırlanırken, İngiliz The Economist dergisinde dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

“Türkiye’nin tuhaf ekonomik deneyi yeni bir aşamaya giriyor. Recep Tayyip Erdoğan daha ne kadar dayanabilir?” başlıklı analizde, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin yatırımcıları şaşırttığı ve Türkiye’nin ekonomik sorunlarını derinleştirdiği belirtildi ve eksi reel faiz politikasının daha ne kadar sürdürülebileceği sorgulandı.

DOLAR İÇİN 30 TL TAHMİNİ

Son iki haftada TL’nin dolar karşısında yüzde 5 değer kaybettiği, Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinin ekside olduğu aktarılan yazıda, hükümetin para birimini destekleme girişimlerine rağmen bazı ekonomistlerin yıl sonuna kadar dolar/TL’nin 30 seviyesine ulaşabileceğini düşündüğü belirtildi.

“Bu tür zorluklar, eksantrik para politikasının belirtileridir” denilen yazıda, 2021’de enflasyonist baskılar karşısında dünyanın her yerinde merkez bankalarının faiz artırdığı ancak Türkiye’de faizlerin düşürüldüğü, son olarak TCMB politika faizinin yüzde 8,5’e kadar indirildiği, resmi enflasyonun 2022’de yüzde 86’ya kadar yükseldiği, daha sonra enerji fiyatlarındaki düşüş, döviz piyasasına müdahaleler ve baz etkisiyle enflasyonun yüzde 44’e gerilediği hatırlatıldı.

SONBAHARDA POLİTİKA DEĞİŞEBİLİR BEKLENTİSİ

Erdoğan’ın seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, düşük faizin enflasyonu düşüreceği yönündeki tezini tekrarladığına işaret eden The Economist, mevcut politikanın en azından bir süre daha devam etmesinin muhtemel göründüğünü belirtti.

Politika faizi yüzde 8,5 olsa da piyasada birçok faizin belirgin şekilde yükseldiği ve kredilerde bazı sınırlamaların olduğu aktarılan yazıda, “Bazı ekonomistler, zaferle donanmış ve bir kur krizi riskiyle karşı karşıya olan Erdoğan’ın yaklaşımını yumuşatabileceğini düşünüyor” denildi.

“Türkiye, enerji tüketiminin düşeceği ve turizm gelirlerinin yükseleceği yaz aylarında bir miktar ekonomik rahatlama yaşayacak. Erdoğan, aralarında Rusya ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu dostlarıyla yaptığı tek seferlik döviz anlaşmaları sayesinde lirayı ayakta tutmayı başardı” ifadelerine yer verilen analizde, “Yine de sonbahar geldiğinde, belki de ticari kredi faizleri üzerindeki sınırlamaları yumuşatmak gibi dolaylı yollarla, düşük faiz politikasını sürdürme sözünden vazgeçmek zorunda kalabilir. Sıcak hava ve dostluklar sonsuza kadar sürmez” beklentisi yer aldı.

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