AFAD raporunda tartışmalı dernekler

6 Şubat felaketinden günler sonra deprem bölgesine yardıma giden AFAD’ın Deniz Feneri, Beşir, Hayrat gibi dernek ve vakıflarla birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından müdahaleye geç kaldığı, koordinasyon eksikliği ve arama kurmadaki zayıflıkları gerekçesiyle en çok tartışılan kurumların başında gelen AFAD'ın 2022 yılına dair raporunda AFAD'a akredite derneklerin listesi de açıklandı.

AKREDİTE EKİPLER

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptıkları çalışmalarla dünyaya örnek olduklarını savundu. Sezer'in rapora giren değerlendirmesi şöyle: ‘'2022'de Türkiye'nin afetlere hazırlığı için gelecekte kilometre taşı olarak adlandırılacak adımlar attık. Hayata dokunan çalışmalar üretmeyi, insanların yaşam kalitesini yükselten projeler hayata geçirmeyi sürdürdük. Türkiye, bugün afetlere müdahale ve insani yardım noktasında dünyaya örnek durumdadır.”

AFAD'ın afetlerde birlikte çalışmak üzere akredite ettiği ekip ve üye sayılarına da yer verilen raporda, arama kurtarmada 84 ekip 2 bin 272 üyenin, beslenmede 6 ekip 218 üyenin, ayni bağış ve dağıtımda bir ekip 40 üyenin, afet ve acil durum eğitimleri konusunda ise 3 ekip ile 25 üyenin olduğu bildirildi. 2022 yılında AFAD'a akredite olan ekipler de bir bir sıralandı. Bu ekipler arasında Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği, Deniz Feneri, İsmailağa Derneği Aşevi, Diyanet Vakfına ait kurtarma ekiplerinin olduğu görüldü.

BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLAR

AFAD'a 2022 yılında akredite olan ekiplerin listesi şöyle:

■ Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği (Acar Arama Kurtarma Ekibi)

■ Hayrat İnsani Yardım Derneği

■ Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMADER)

■ Konya Alperen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Arama Kurtarma Ekibi

■ İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)

■ Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

■ Türkiye Diyanet Vakfı Ekibi

■ Kurt-Ar Derneği

■ Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği

■ Türkiye Kızılay Derneği Arama Kurtarma Ekibi

■ Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Arama Kurtarma Ekibi

■ İsmailağa Derneği Aşevi Ekibi

■ Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Beslenme)

■ Anda Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Arama Kurtarma Derneği

■ Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Arama Kurtarma Ekibi

■ Hak İnsani Yardım, Sağlık, Eğitim, Kültür Ve Çevre Koruma Derneği Arama Kurtarma Ekibi