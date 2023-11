“Akşener’in oğlunun iki binada da ofisi ve sekreteri var, her kararda çok etkili”

İYİ Parti’de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın iddiaları İYİ Parti’yi yeniden tartışmaların odağına oturttu. Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ı suçlayan Dikbayır, oğlu Fatih Akşener ile ilgili de iddialarda bulundu. Akşener, Ümit Dikbayır’ı kast ederek “Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir” diye konuştu. Dikbayır’ın cevabı: “Akşener’in sözlerinin altına imzamı atarım, siyaset edeple yapılmalı, iftira ve kumpasla değil!”

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ ipek ÖZBEY

■ Son gelişmelerden başlayalım. İyi Parti Sakarya Örgütü oybirliğiyle istifanızı istedi. Bunu bekliyor muydunuz?

Beklemiyordum. Bazı arkadaşlar fırsat bilip, bana dirsek atıp, kendileri burada oyun alanı yaratmak istiyorlar. Aslında tam tersini beklerdim, çünkü hepsi beni çok iyi tanıyor.

■ Genel merkezin bir dahli var mıdır?

Buradakiler genel merkezden birkaç kişinin aparatlığını yapıyor. Genel merkezden yardım alıyorlar.

■ Bu hafta ihraç edileceğiniz söyleniyor… Teknik olarak mümkün mü?

Bu hafta olamaz. İtiraz ve savunma sürecim var. Bu hafta içinde olması mümkün değil.

■ Genel Merkez'den sizi arayan oluyor mu, oradaki hava ne?

Ben kimseyi aramadım. Arayanlar oluyor. Sosyal medyada Genel Başkan'ın 8 kişilik istişare mekanizması kurduğunu gördüm. Bunu şimdiye kadar çoktan yapmalıydı. Kurul üyelerinin hepsi kıymetli insanlar. Doğru olan kararı vereceklerdir. Benim sürecimle ilgili olduğunu sanmıyorum, ben disipline sevk edildim çünkü. Ama benden sonra yaşanacaklar için iyi olur. Bu parti Türkiye'ye lazım, bu partinin yaşaması lazım. Nereden toparlanırsa kardır.

■ Toparlanabilir mi?

Toparlanır, ama Genel Başkanın partiyi kongreye götürüp rahatlatması lazım.

ESMA BEKAR, KENDİSİNE İTİRAZ EDENİN KUYUSUNU KAZARDI

■ Akşener'in oğlu, özel kalem müdürü ve avukatıyla ilgili iddialarda bulundunuz ki, bunları açacağız burada. İddialarınızla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir” dedi. Ne diyeceksiniz?

Altına imza atarım… Doğru söylüyor, bence siyaset aynen öyle yapılmalı, yalanla iftirayla kumpasla yapılmamalı. Çok doğru söylemiş, keşke söylemden çok uygulayabilselerdi de…

■ Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Meral Akşenir'in özel kalemine ve özel kalemin eşine verdiğini iddia ettiniz. Bir siyasi partide özel kalemin iddia ettiğiniz gibi her işin içinde olması normal midir?

Bu normal bir şey değil. Tabii ki özel kalemlerin kendine özgü alanları vardır. Fakat partinin her işleyişinde, her kararında bu kadar etkili olması; ben hayret ediyorum. Kendilerinin hukuki süreci başlatmalarından son derece memnunum… Her şeyi hukuk önünde ortaya sereriz.

■ Sizi hiç aradı mı Esma Hanım?

Hayır, ne yüzle arayacaklar?

■ Esma Bekar ve Meral Akşener ne kadar zamandır birlikte çalışıyor?

Bildiğim kadarıyla kendisinin MHP'deyken TBMM Başkan Vekili olduğu günden beri.

■ Çok mu yakınlar?

Çok, Esma Hanım ile ilgili bir şey söylediğinizde Genel Başkan duvar örer. Esma Hanım da kimse Akşener'e kendisinden daha yakın olsun istemezdi.

■ Siz Esma Hanım ile ilgili Akşener'e şikâyette bulundunuz mu?

Daha önce iki kez bulundum. Esma Hanım kendini şikâyet eden kim olursa onun kuyusunu kazardı… Çok kimse de cesaret edemezdi. Bu tip olay çok oldu. Ama Genel Başkan Esma Hanım'a kimseyi dokundurtmaz.

■ Neden?

İnanın bilmiyorum.

■ Partide belli kişilerde normal olmayan bir zenginleşme görüyor muydunuz?

Buna cevap vermek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sağ olsun partide beni seven çok. Benim duymadığım o kadar çok bilgi geliyor ki şu anda, bunları konuşmuyorum bile. Son duyduğum Esma Hanım, partinin baş şoförünü çağırıp, araçlarla ilgili azarlayabiliyor. Bu partinin bir idari işler, bir mali işler müdürü var.

■ Belki kendisine de ‘ilgilen' denilmiştir…

Hayır, güç zehirlenmesi yaşıyor. Kraldan çok kralcılık da var. Genel Başkan'ın buna bir ‘dur' demesi lazım, kimse söylemiyor. Bu kadar alan neden açıyor, anlayabilmiş değilim.

■ Esma Hanım, Genel Başkan'ın kara kutusu mu?

Olabilir.

AKP'YE GİTMEYECEĞİM

■ Diyelim ihraç edildiniz, ne yapacaksınız?

Bağımsız olarak kalacağım.

■ Bir ara AKP'ye gideceğiniz iddia edildi…

Hayır, AKP'ye gitmeyeceğim. Hepsi yalan.

KİM O İŞ ADAMLARI?

■ Sedat Aksakallı'nın size “Ben de iş insanlarından para alıyorum parti için” dediğini iddia ettiniz. Ancak o dönem mali işler müdürüsünüz ve o para size gelmiyor. O da diyor ki, “Ben Esma hanım ve eşine verdim…” Dünden beri Sedat Bey'in sosyal medya ve muhalefet tarafından 5'li çete olarak kamuoyunda ifade edilen iş insanlarının avukatı olduğu yazılıyor. Para aldığı iş insanları onlar mı diye soruluyor…

Bilmiyorum nereden geldiğini, kulağıma gelenler var ama söylenti olduğu için söyleyemem. Ama sonuçta iş insanlarından para toplayıp getirdiğini söyleyen kendisi.

Akşener'in eşi de karışmıyor gibi gözükür ama karışır

■ Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?

Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı.

■ “Bilal Erdoğan o kadar AKP'nin içinde değil” dediniz, ne demek içinde olmak, genel merkezde odası var mı mesela?

Ana binada da, ek binada da çalışma ofisi var… Sekreteri de var…

■ Adaylıklarda, masadan oturup kalkmakta vs. ne kadar etkiliydi?

Çok etkilidir. Ailenin içinde çok etkilidir.

■ Sayın Akşener'in eşi de karışır mı?

Karışmıyor gibi gözükür ama karışır. Ben bunu anlayabiliyorum, doğaldır ama doğru değildir. Çünkü biri eşi, diğeri oğlu olduğu için duygusal davranırlar. Siyasette duygusallığa yer yok.

■ Kendisiyle ilgili bazı iddialarda bulundunuz. 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine dağıtmış dediniz. Bunu ne zaman duydunuz?

Ben bunları herhalde 3 hafta önce duydum.

O GÜN YIKILDIM, EŞİM KARŞI MARKETE GİDEMİYOR, HERKES ONA BAKIYOR SANIYOR

■ Sizinle ilgili bir taciz suçlaması var. Açıklama yaptınız, “Bu kızın genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. Çok uyarmıştım, yakalanıyorlar. Özel kalem Esma Bekar bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bu kızı kullanıyorlar” dediniz. Daha önce Ümit Özdağ da böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Sadece Ümit Özdağ değil, başka il başkanlarına da yapıldı.

■ Tacizle suçlandığınız güne gidelim, ne yaşadınız?

O gün yıkıldım. Kaç gün sabaha kadar uyuyamadım. Genel Başkan bunu bana nasıl yapar? Ailem benden emin, hâlâ dönemediğim mesajlar var, insanlar bana inanıyor. Herkes bunun farkında ama Genel Başkan bunu bana nasıl yapar, aileme nasıl yapar? Çocuklarımı, eşimi tanıyor…

■ Bu sorunun cevabını bilmiyor musunuz sahiden, Akşener'in bir metre arkasındaki adamdınız…

İnanın çok kestiremiyorum. Ne için ‘Bundan mı acaba' desem, cevabım “Yok, bunu yapmaz” oluyor. Dedikodulara, iftiralara inanmış olabilir.

O gariban kızı kullanıyorlar

■ Aileniz…

Çok üzülüyorlar. Eşim caddenin karşısındaki markete gidemiyor. İlk andan beri bana inandılar ama bu psikolojik bir şey. Bir yere gitseler herkes onlara bakıyor gibi hissediyorlar. Partililerimizden şunu duyuyorum: “Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…”

■ En çok kime kırıldınız?

En çok Genel Başkan'a kırıldım, sonra partideki büyüklerim. Doğrusunu bilen çok var ama kimse sesini çıkaramıyor. Bana destek olanlar var, olamayan da var. Benim kırgınlığım siyasi yol arkadaşlarıma. Çalışanlara bir kırgınlığım olmaz, onlar ekmek parası peşinde.

■ Geçmişte yaşandığını iddia ettiğiniz olayı bilen başkaları var mı?

Var tabii, olmaz mı? Zaten onlar bilip de sustukları için kırgınım.

■ Peki neden size taciz iftirası atsınlar ki?

Diğer suçlamaların içi boş. Ne zaman “savcılığa vereceğim” dedim taciz iftirasını attılar. Cambaza bak yani. Ben bu iftiraları üstümde bırakmam İpek Hanım.

Burada asıl önemli olan konulardan biri de ne biliyor musunuz? Gariban bir kızı böyle kullanmak, bu işlere alet etmek, hiç ahlaki değil. 4.5 sene önce işten çıkardığınız kişiyi neden işe geri aldınız? Asıl soru işareti bu.

■ Ne zaman aldılar?

10-15 gün önce, yani bu süreç başladığında…