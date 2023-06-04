Sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı…

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok şehrinde bugün sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar haftanın ilk gününde de kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Bir süredir yurtta etkili olan sağanak yağışın bugün de yurdun birçok şehrinde sürmesi bekleniyor. Haftanın ilk gününde ise yağışlar etki alanını daraltsa da yurdun iç kesimlerinde kendini gösterecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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