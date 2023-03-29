Abone Ol

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Saat 17.00'de başlayan ziyaret basına kapalı yapılıyor.

Yayınlanma: 17:07 - 29 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinin önünde karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Muharrem İnce
X Reklam