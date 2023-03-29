Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Saat 17.00'de başlayan ziyaret basına kapalı yapılıyor.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
İnce, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinin önünde karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.
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