Konvoyunun önüne sürü çıkan kaymakam, çobana ceza kesti

Karayazı İlçe Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Muammer Sarıdoğan, konvoyunun önünden geçen sürünün çobanına para cezası kesti.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzurum Karayazı İlçe Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan Muammer Sarıdoğan'ın, konvoyunun önüne koyun sürüsü çıkınca çoban Reis Karataş’a “trafiği tehlikeye attığı” gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında bin 295 lira idari para cezası kestirdi.

CEZA MAKBUZUNU PAYLAŞTI

Çobana kesilen cezanın makbuzunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşil Sol Parti (YSP) Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Eğer AKP usulü yeni nesil kaymakamsanız üstelik bir de kayyımlık koltuğunda iseniz işiniz zor vallahi!… Burada bir nobranlık, yöre halkına, yurttaşa büyük bir saygısızlık var. Bu aslında AKP tarzı yönetme biçimi” diyerek tepki gösterdi.

“CEZA, KOYUNLAR KAYMAKAMIN ÖNÜNDEN GEÇİNCE KESİLDİ” İDDİASI

Olay 2 Ağustos’ta Erzurum’un Karayazı ilçesi Mollaosman Mahallesi yakınlarından meydana geldi. İddiaaya göre, Karayazı İlçe Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan vekili olan Muammer Sarıdoğan konvoyuyla geçtiği sırada önüne sürü çıkınca çoban Reis Karataş’a bin 295 lira idari para cezası kestirdi.

KABAHATLER KANUNU’NA AYKIRILIK

Kaymakam Sarıdoğan imzası ile gönderilen tebligatta cezanın gerekçesi şu şekilde açıklandı: “Mollaosman mahallesinde 2023/1 Valilik Genel emrine muhalefet ederek sürülerin çobansız (sahipsiz) olduğu ve karayolları üzerinde trafiği tehlikeye attığı tespit edilmiş olup Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulanmıştır.”

Cezanın 1/4 oranında indirilerek 971.25 TL olarak ödenmesine karar verildi. Ayrıca cezanın taksitle ödenmek istenmesi halinde ise 30 gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği, karara itiraz edilmesi halinde ise 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabileceği belirtildi.

“KAYMAKAMIN O ESNADA O YOLDAN GEÇECEĞİNİ KESTİREMEMİŞ KINALI KUZU…”

YSP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, olayın çok garip olduğunu ifade ederek yaptığı paylaşımda olayı cümlelerle anlattı:

“Eğer AKP usulü yeni nesil kaymakamsanız üstelik bir de kayyımlık koltuğunda iseniz işiniz zor vallahi… Şöyle bir ilçe turu yapmak istediniz, köyleri de bi göreyim dediniz ama yolunuza her an bir canlı çıkabilir.

Hani Erzurum ülkede hayvancılığın başkentlerinden birisi ya, koyun olur kuzu olur inek olur, yolu kullanma ihtiyacı duyarlar. E mecbur ne yapsın hayvan, o da o yollardan yürüyüp kendine ot bulacak.

Fakat işte kaymakamın o esnada o yoldan geçeceğini kestirememiş kınalı kuzu. Ama olur mu be kuzu kardeşim, niye yolu kapatıyorsun. Yolu kapatıyorsun keyfince de seni bulamazlar mı sandın? Kulağındaki küpeden bulurlar seni, sahibine de bi güzel Kabahatler Kanunu uyarınca ceza keserler.

Reis Karataş senin yerine para ödeyecek. Bu düzen böyle gitmez, derhal koyununuza kuzunuza ineğinize gerekli eğitimi verin ki, kaymakamın aracı yolda rahat etsin. Benden söylemesi…”

“BU ASLINDA AKP TARZI YÖNETME BİÇİMİ…”

Kendisinin de köy gezileri sırasında zaman zaman bu durumla karşılaştığını anlatan Beştaş, “Erzurum bir hayvancılık kentidir. Hayvanlar zaman zaman yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben de köy gezilerimde çok denk geldim. Hayvanların geçmesini bekliyor ve geçiyorsun. Burada bir nobranlık, yöre halkına, yurttaşa büyük bir saygısızlık var. ‘Ben yetkiliyim, her istediğimi yaparım, sen misin hayvanlarını kaymakam geliyor diye yoldan almayan’ diyorlar. Bu aslında AKP tarzı yönetme biçimi. Her konuda ama her konuda ceza, baskı, hakimiyet kurma çabası, zulmetmek üzerine kurulu bir düzen” diye konuştu.