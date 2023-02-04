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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yayınlanma: 13:48 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası. Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” denildi. (DHA)

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