Sinan Oğan’a TRT’nin kapısı açıldı

Birinci turda TRT'nin kapısına dayanıp yayına çıkarılmamasına isyan eden Sinan Oğan'a, ikinci turda Tayyip Recep Erdoğan'a desteğini açıkladıktan sonra TRT kapıları ardına kadar açıldı.

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Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hafta başında yaptığı açıklamayla seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

İlk turda TRT ekranlarının Erdoğan ve iktidar temsilcileri dışında herkese kapatılmasına kendilerine yer verilmemesine isyan eden Oğan, seçim otobüsüyle kurumun kapısına dayanmış, protesto eylemi yapmıştı.

Muhalefete kapalı olan TRT ekranları, Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından Oğan’a ardına kadar açıldı. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı “Bu akşam saat 22.30’da @trthaber’de @cimenfatih_’in sunduğu “Birinci Sayfa” Programı’nın canlı yayın konuğu olacağım” paylımla TRT’de olacağını duyurdu…

Sinan Oğan’ın, TRT Haber’e çıkacağını duyurduğunu paylaşımın altına şu yorumlar yapıldı:

– Seçim boyunca bir saniye bile Sinan Oğan haberi yapmayan TRT’nin kapıları açılmış hayret!

– Sizi ötekileştiren TRT’yi keşke reddetseydiniz Sinan Bey. Saygılar…

– Ooooo Sinan Bey, TRT'ye terfi etmişsiniz.

– Seçim sürecinde TRT'ye hiç çıkarılmadığı için kurumun önünde protesto yapmıştı… Ahahahahaha…

– Bu saatten sonra ancak TRT'ye çıkarsınız zaten.

– TRT önünde yapılan protestoların neticesi mi :) Adil rekabetten bahsediyordunuz :) Çıkmayarak ispatlayın!

– TRT’ye çıkma vizesini aldı tabii…

– TRT kilidi açıldı yani, tebrikler…

– Plana sadık kal.