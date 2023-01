SÖZCÜ’nün iki yazarına ödül

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen '30. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni' yoğun katılım ile gerçekleşti. Törende 9 kategorideki 31 ödül sahiplerine takdim edildi. Gecede SÖZCÜ yazarları Rahmi Turan ve Sultan Uçar da ‘Basın kategorisinde’ ödül aldı.

Kemal ATLAN

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin desteklediği, 30. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

9 KATEGORİDE 31 ÖDÜL VERİLDİ

30. ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nde, Uğur Mumcu Anma Ödülleri 9 kategoride 31 kişiye verildi. Ödül törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KKTC’nden siyasetçi Serdar Denktaş, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Araç ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

“30 YILDIR ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR”

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları'nın, günün anlam ve önemine uygun eserleri seslendirmesi ile başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, “Tam 30 yıl geçmiş, ÇGD üyesi Uğur Mumcu ağabeyimiz katledildiğinde Eskişehir'de, her ölüm yıl dönümünde ödül töreni yapmaya karar verdik. Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenlenirken sadece biz ödül töreni yapıyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç'ın göreve gelmesi ile birlikte ödül törenimiz daha anlamlı hale geldi ve 1999'dan bu yana Tepebaşı Belediyemiz ile birlikte düzenliyoruz. 30 yıldır adalet arayışımız sürüyor, hakimler ve savcılar değişti ama bizim arayışımız değişmedi. Dileğimiz; başta Uğur Mumcu olmak üzere katledilen aydınlarımızın cinayetlerinin aydınlatılması ve adalet arayışımızın sona ermesidir. Belediyemize ve sayın Ahmet Ataç'a 30 yıldır sabır ve inatla bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KEŞKE UĞUR MUMCU GİBİ ÖZGÜR YAZILAR YAZABİLEN GAZETECİLER ÇOK OLSA”

Gecede daha sonra ödüllerin takdim edilmesine geçildi. Yılın siyaset ödülünü almaya hak kazanan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'a ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a ödülünü ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu siyasetçi Serdar Denktaş'a ödülünü de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer takdim etti.

Törende konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Keşke, Uğur Mumcu gibi Türkiye'ye yönelik her türlü siyasi ve ekonomik ablukaya, basınca, saldırıya karşı Uğur Mumcu'ların çoğaldığı ve Uğur Mumcu gibi özgür yazılar yazabilen gazeteciler ve basın kuruluşlarının çok olduğu bir Türkiye olsa. Maalesef basında da üzülerek ifade etmek lazım ki Türkiye gerçeklerinin dışında başka bir Türkiye tasaffur eden bir medyayla da karşı karşıyayız. Uğur Mumcu gibi gazeteciler çok az kaldı. O dönem Uğur Mumcu'nun yazdığı gibi özgür yazı yazabilen, haber yapabilen gazeteler ve televizyonlar çok az kaldı. Yok değiller. Türkiye'nin özgürlüğü, Türkiye'nin demokrasi ile kavuşmasına çok az kaldı. Türkiye'nin demokrasi ile buluşturmak istemeyenlerin önünde Uğur Mumcu bir engeldi. Uğur Mumcu katledildi ama davası, mücadeleci ruhu ve bilinci halen bazı birçok gazetecide, basın kuruluşunda mevcut. Türkiye'yi özgürleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“ONUN MÜCADELESİNİ ÖLENE KADAR SÜRDÜRECEĞİME SÖZ VERİYORUM”

Törende konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Uğur Mumcu'yu defnederken kendisinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini belirterek, “Sadece onu vuranların değil onu koruyamayanların da suçu var. Bu nedenle siyasetin içerisine girdim. O yüzden taşın altına elimi sokayım istedim. Çünkü onun bu ülkeye bıraktığı miras, özgürlük davasından, hürriyet davasından, insanlık davasından bıraktığı miraslar acaba ben de katkıda bulunabilir miyim diye. Bilmiyorum ona layık olabildim mi? Onun mücadelesini ben de ölene kadar sürdüreceğime söz veriyorum” dedi.

SÖZCÜ'YE İKİ ÖDÜL

30. Uğur Mumcu'yu Anma Ödül Töreninde SÖZCÜ yazarları Rahmi Turan ve Sultan Uçar basın kategorisinde ödüle layık görüldü.

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan'a ödülünü Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yine SÖZCÜ yazarı Sultan Uçar'a da ödülünü CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz takdim etti.

Gecede konuşan SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan Uğur Mumcu'nun araştırmacı ve dürüst bir gazeteci olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Uğur Mumcu alçakça bir saldırı ile hayatını kaybetti. Ama o böyle bir saldırıya uğrayacağını biliyordu. Olaydan bir ay kadar önce kendisiyle telefonla konuştuğumuzda bunu bana söylemişti.

*O kahramanca, cesurca yobazların üzerine gitti, yolsuzlukların üzerine gitti, mafyanın üzerine gitti. Bu konuda çok sayıda kitap yazdı, yüzlerce de köşe yazısı yazdı. Katledildiği 1993 yılına kadar sayısız yolsuzlukları ortaya çıkardı. Yobazlarla, gericilerle, dincilerle bakınız dindar değil dincilerle mücadele etti.

*Dindarlara her türlü saygısı vardı. Ama dinciler, dini çıkarlarına alet olarak kullanan kişilerdir. Uğur Mumcu mesleğimizin en parlak isimlerinden birisiydi. Benden 3 yaş küçüktü ama 51 yaşında hayata veda etmek durumunda kaldı.

*60 yıllık meslek hayatımda çok sayıda ödül aldım. Ama aldığım bütün ödüllerin üzerinde bugün alacağım Uğur Mumcu ödülünün anlamı ve önemi benim için çok fazla.

“YAZMAK NE KADAR DEĞERLİ İSE SUSMAK TA O KADAR BÜYÜK BİR SUÇTUR”

SÖZCÜ yazarı Sultan Uçar da aldığı ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

*Uğur Mumcu'nun ortaokulda kitaplarını okurdum. Lise yıllarında gazeteci olmaya karar verdim. Benim üniversiteyi kazandığım yıl, ne yazık ki bu korkunç katliam gerçekleşti. Önce eylemlere katıldım ardından Babıali'nin kapısını çaldım ve gazeteci olacağımı söyledim.

*Çünkü bu benim ortaokulda karar verdiğim bir bayrak yarışı olmalıydı. Uğur Mumcu'nun kitaplarını okumuş, fikirlerini benimsemiş özümsemiş bir gazeteci olarak araştırma odaklı çalışıyorum. Karanlık günlerden geldik ama aydınlandı mı ülkemiz?

*Ben şuna inanıyorum: ülkemizin bütün soru işaretlerinin cevap bulabilmesi için, aydınlanabilmesi için, karanlık gördüğümüz bütün odaklardan kurtulabilmemiz için önce eğitimde yol almalıyız, önce eğitim, eğitim ve eğitim diyorum. Kendileri de zaten bunu işaret ediyorlardı.

*Yazmak kadar, konuşmak kadar; yazmak ne kadar değerli ise susmak ta o kadar büyük bir suçtur. Biz yazmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz de konuşmaya devam edecekler. Ümit ediyorum Türkiye bu karanlıklardan ve karanlık günlerden kurtulacaktır.

*Uğur Mumcu idolümüz olan birisi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Son nefesimize kadar yazmaya devam edeceğiz.

30. Uğur Mumcu'yu Anma Ödülleri'ni kazananlar ise şu şekilde:

Siyaset kategorisinde: CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KKTC’nden Siyasetçi Serdar Denktaş.

Basın kategorisinde: Gazeteciler; Rahmi Turan, İlker Karagöz, Serhan Asker, Timur Soykan, Sultan Uçar, İsmail Saymaz, Murat Ağırel.

Hukuk kategorisinde: İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç.

Sanat kategorisinde: Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Metin Uca, Ressam Prof. Atilla Atar, Dr. Ercan Kesal, Senarist, Yönetmen Işıl Özgentürk, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Festivalleri Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Devrim Arabaları Oyuncuları Devrim Özder Akın, Mert Kırlak, Altan Gördüm, Vahide Perçim, Ali Düşenkalkar.

Spor kategorisinde: Dünya Pentlanton 3.sü İlke Özyüksel, Kickboks Avrupa Şampiyonu Emre Karaca, Boksör Dilara Yücel.

Sağlık kategorisinde: ESOGÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Akademisyen, Bilim İnsanı, Düşünür-Yazar Prof. Dr. Tamer Akan.

Yaşam Boyu Başarı kategorisinde: Siyasetçi, Yazar, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun.

Araştırma-Mücadele kategorisinde: KONDA araştırma, T24, Oksijen Yazarı Bekir Ağırdır, Akademisyen, Ekonomist, ENAG/Enflasyon Araştırma Grubu Yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy.

Onur Ödülü kategorisinde: Hukukçu, 14. Dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer.