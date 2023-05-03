Vatandaşlar HÜDA PAR’a stant açtırmadı
Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitingi öncesinde şehrin en kalabalık caddesinde Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR stant açtı. Vatandaşlar tepki gösterince polis olaya müdahale etti, stant kaldırıldı.
Trabzon'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitingi öncesinde şehrin en kalabalık caddesi Kahramanmaraş Caddesi’nde Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR stant açtı.
HÜDA-PAR bayrakları ile süslenen standa Erdoğan'ın ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun fotoğrafları asıldı. Partililerin broşür dağıtmasıyla Trabzon'daki vatandaşlar HÜDA PAR standına tepki göstermeye başladı. Giderek büyüyen kalabalığın tepkisi arttı. ‘Ne mutlu Türk'üm diyene', ‘Burası Trabzon' sloganları atıldı, polis olaya müdahale etti, HÜDA PAR standını kaldırmak zorunda kaldı.