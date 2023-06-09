Otobüs araca çarptı, kuzenler hayata veda etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazada, otomobilde bulunan kuzenler Resul (19) ve Göksel Baş (22) hayatını kaybetti, otobüsteki 2 kişi ise yaralandı.

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Zonguldak’ta gerçekleşen kaza, gece geç saatlerde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında meydana geldi. Bartın’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsü tespit edilemeyen 34 BP 566 plakalı otomobile sağdan çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle hurdaya dönerken otobüs yol kenarındaki bir restorana çarparak durabildi.

KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan Resul ve Gökbaş Baş isimli kuzenler itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsteki yolculardan hafif şekilde yaralanan 2 kişi ve otomobilde bulunan Göksel Baş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Göksel Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili delil toplarken hayatını kaybeden kuzenlerin yakınları gözyaşı döktü. Yolcu otobüsündeki valizler de tahliye edilirken yolcular getirilen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti. Motor bloğu yerinden koparak yola savrulan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolcu otobüsü sürücüsü Ahmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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