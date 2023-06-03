Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, hayatını kaybetti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 77 yaşındaki Toprak’ın ölümünden üzüntü duyduğunu dile getirip, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ali Selim YAMANLI

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Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Toprak'ın ölüm haberini Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. “Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım” diye söze başlayan Prof. Dr. Alkan, “Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun” dedi.

TÜRK TARİH KURUMU DA DUYURDU

Türk Tarih Kurumu (TTK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, “İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.

AKŞENER DE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Akşener, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, değerli bilim insanı Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefatını üzüntüyle öğrendim… Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” paylaşımını yaptı.

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

1946 yılında doğan Zafer Toprak, Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından 1969’da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün kurucu başkanı oldu. Tarih Vakfı’nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında ‘Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji' adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı. Toprak'ın pek çok eseri bulunuyor.

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