Hangi besinler birlikte tüketilmeli?

‘‘Sağlıklı beslenmek için katkısız, taze ve mevsim gıdalarını tercih etmek kadar onlardan maksimum fayda sağlamanın yollarını da bilmeliyiz’’ diyen Uzman Diyetisyen Merve Öz, birlikte tüketildiklerinde besleyici değerleri artan gıdalara dikkat çekti.

Nazan DOĞANER HALICI

Bazı sebze, meyve ve baharatlar birlikte tüketildiklerinde içerdikleri bileşenler, birbirleriyle etkileşerek onların besin değerini artırır. Böylelikle bu gıdalardan en yüksek faydayı sağlamış oluruz. Uzman Diyetisyen Psikolog Merve Öz, işte bu besin kombinasyonlarını ve faydalarını şöyle anlattı…

Zerdeçal karabiber ve zeytinyağı

Karabiberde bulunan bir fitobesin olan piperin ve zeytinyağı, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artırır. Zerdeçalın içerdiği curcumin, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan olduğu için damar sağlığını koruyarak, kalp hastalıklarının önlenmesine destek sağlayabilir.

Domates ve zeytinyağı

Domatesin içeriğinde bulunan ve likopen adı verilen güçlü bir antioksidan bulunur. Likopen yağda çözünür. Zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ ile birlikte domates tüketmek emilimi artırmaya yardımcı olur ve özellikle kalbe iyi gelir.

Brokoli ve zeytinyağı

Karotenoidler; havuç, domates, kırmızı dolmalık biber, ıspanak ve brokoli gibi kırmızı, turuncu ve koyu yeşil sebzelerde bulunan bileşiklerdir. Karotenoidlerin emilebilmesi için yağa ihtiyaç vardır. Bu besinlerden en fazla faydayı sağlamak için karotenoid içeren sebzeler; zeytinyağı veya avokado gibi kalp dostu yağlarla birlikte tüketilmelidir. Karotenoidler, antioksidan etkileri ile sağlığı korumakta, sağlıklı yaşamı desteklemektedir.

Kırmızı et ve biberiye

Biberiyede bulunan antioksidanlar rosmarinik asit ve karnosik asit, yaşlanma belirtilerinin ana nedenlerinden biri olan etin serbest radikallerini emebilmekte ve zararlarını yok edebilir.

Sarımsak ve balık yağı

Kolesterol düşürücü balık yağları, sarımsak ile birleştirildiğinde bir anti inflamatuar (vücuttaki iltihabı azaltıcı) ajan görevi görebilir.

Yeşil çay ve limon

Yeşil çay, kateşin içeriği bakımından zengindir ve metabolizmayı hızlandırır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan C vitamininden zengin limon, yeşil çayla birlikte tüketildiğinde antioksidan kapasitesi artarak bağışıklığı güçlendirici etkisi ortaya çıkar.

Ispanak ve pancar

Demir iki çeşittir: hayvansal kaynaklardan gelen hem demir ile bitki kaynaklarından gelen hem olmayan demir. Hem demir iyi emilir ancak vücudumuzun hem olmayan demiri emme oranı çok düşük olup yüzde 1 ile 10 arasındadır. C vitamini eklemek demir emilimini artırmanın en etkili yollarındandır. Bu nedenle C vitamini açısından zengin gıdalar (narenciye, yeşilbiber, pancar), bitki bazlı demir kaynaklarıyla (ıspanak, kurubaklagiller) birlikte tüketilmelidir. Örneğin; ıspanak, pancar gibi C vitamini yüksek başka bir sebzeyle birlikte tüketildiğinde demir emilimi artar. Bağışıklık sistemi için demir çok önemlidir. Çocukluk ve hamilelik döneminde fiziksel ve zihinsel gelişim için kanda yeterli düzeyde demir olması gerekir.

Lahana ve yağlı balıklar

Lahana, güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyumu emmek için vücudun D vitaminine ihtiyacı vardır. Bu yüzden lahanayı D vitamini açısından zengin bir olan somon, uskumru, ton gibi yağlı balıklarla birleştirebilirsiniz. Kalsiyum, kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir.

Peynir ve yumurta sarısı

Kalsiyum D vitamini ile birlikte tüketildiğinde; D vitamini, yiyeceklerden daha fazla kalsiyum emilmesine yardımcı olur. Kalsiyum kaynağı peyniri D vitamini içeren yumurta sarısı ile tüketin.

Yağlı balıklar ve badem

E Vitamini, Omega-3 yağlarını hasardan koruyan güçlü bir antioksidandır. Örneğin Omega-3 içeren ton balığını badem ile tüketebilirsiniz. Omega-3 kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kırmızı et ve havuç

Havuçtaki A vitamini, bir proteine bağlandığında en iyi şekilde emilir. A vitamini güçlü bir antioksidan olduğu için kardiyovasküler hastalıklar ve immün sistemi kuvvetlendiren bir ajandır.