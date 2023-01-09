Sağlık çalışanları iş bırakıyor

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Dr. Derya Uğur, yüzde 30 maaş zammına tepki olarak bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Veli TOPRAK

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İktidarın açıkladığı yüzde 30 maaş zammına karşı sağlık çalışanları 12 Ocak günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Dr. Derya Uğur, “Acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak. Diğer hastalara nöbet düzeninde hizmet verilecek. Ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacak'' dedi.

“SEMBOLİK BİR ZAM ORANI”

Sağlık hizmetinde görev alan binlerce emekçinin iktidarın hatalı kararları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamadığını bildiren Derya Uğur, maaş artışlarında TÜİK'in baz alınmasını eleştirdi ve şöyle dedi:

“TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile gerçek enflasyon oranları arasında bariz farklılıklar vardır. Orantısız biçimde artan enflasyon karşısında yalnızca yüzde 30 oranında zam yapılan sağlık emekçileri, açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmektedir. Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına daima iyileştirmeler talep edilmekte, fakat bu taleplerin hiçbiri karşılık bulmamaktadır. Yüzde 30 gibi sembolik bir zam oranı ile sağlık emekçileri sömürülmektedir.”

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