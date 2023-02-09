Uzmanlar depremle otaya çıkan enerjiye dikkat çekti… Bir yıl yetecek elektrik…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'de 10 ille, Suriye'yi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerin boyutunu uzmanlar yorumluyor. Depremle birlikte ortaya çıkan enerji de dudak uçuklattı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Pazartesi günü, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 7,5 büyüklüğündeki depremler binlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Mevcut tahminler, Suriye’de 400’den fazla binanın yıkıldığını ve en az 1.300 binanın hasar gördüğünü ve Türkiye’de ise en az 5.600 yapının yıkıldığını gösteriyor.

Washington Post da Türkiye’de gerçekleşen bu depremleri, Kaliforniya’daki depremlerle kıyaslayarak iki depremin ne kadar kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Kaliforniya’daki Loma Prieta Depremi’nde San Francisco Körfez Köprüsü kısmen taşıtların üzerine çökecek kadar şiddetliydi. 1989’da yaşanan ve 6,9 büyüklüğündeki depremde 63 kişi öldü, 3.700’den fazla kişi de yaralandı.

Bilim insanları, Türkiye’deki son yaşanan depremlere dikkat çekerken büyüklükleriyle beraber saldıkları enerjinin de önemli olduğunu ve ölümcül olmasının nedenini bu enerjiyle orantılı olduğunu belirtiyor.

Türkiye-Suriye’deki 7,8’lik deprem, 6.9’luk Loma Prieta depreminden kabaca 20 kat daha güçlü kuvvetler açığa çıkardı. Yani bir yıl boyunca ortalama 774 binden fazla eve güç sağlamak için yeterli enerji sağlayabilirdi veya 5 binden fazla Boeing 747-100B uçağına yakıt sağlanabilirdi.

Bu boyuttaki deprem büyüklükleri logaritmik ölçekte ölçülüyor: Moment Büyüklüğü.

Yani; bir tamsayıdan diğerine olan mesafenin 10 kat fark olduğu anlamına gelir. 7.0’lık bir deprem, 6.0’dan on kat ve 5.0’den yüz kat daha güçlü.

Jeofizikçi Dara Goldberg, daha büyük depremler söz konusu olduğunda bu ölçeği düşünmenin özellikle önemli olduğunu söylüyor: “4.0 ve 4.1 büyüklükleri arasındaki enerji farkı 7,7 ve 7,8 arasındaki farka göre sönük kalıyor. Bu büyüklük değeri, etkilerinin ne olabileceğini anlamak için kritik öneme sahip.”

Depremin büyüklüğü arttıkça, üretilen kuvvet miktarı katlanarak artar. Başka bir deyişle, Türkiye-Suriye’nin son depremlerinin ürettiği enerji, tüm Kaliforniya’nın geçen yılki toplamından daha fazla ve son üç aydaki tüm depremlerin toplamından daha büyük.

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