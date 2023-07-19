Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Seçime, tek başımıza girecek gibi çalışacağız

Yerel seçimlere doğru herkesin kafasında aynı soru var: Millet İttifakı'nın ana iki partisi CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara başta olmak üzere nasıl bir yol izlenecek?

Tarih 13 Temmuz 2023…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi´nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından “İttifak konuşuldu” kulisi medyada yazılıp çizildi, konuşuldu. Akşener'in basın danışmanı Murat İde görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ne Sayın Burak Akburak ve Sayın Ahmet Akın arasındaki görüşmede, ne de, bir nezaket ziyaretinden ibaret Sayın Genel Başkanların görüşmesinde, yerel seçimler üzerine konuşma geçmemiş, hatta bu konu gündeme dahi gelmemiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, her konuda olduğu gibi, önümüzdeki süreçle ilgili olarak da, açık ve şeffaf bir yol haritası ile hareket edecektir. Meslektaşlarımızın, kulis bilgileri konusunda daha dikkatli olmalarını, en azından doğrulatma konusunda asgari düzeyde mesleki önlem almalarını beklediğimizi bildirir, iyi çalışmalar dileriz.”

Net bir dille yalanlama yapıldı!

Kimse şu sorunun yanıtını aramadı:

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yle ittifakı bir kez daha kabul eder mi? Ederse de nasıl bir yol haritası hazırlanır? Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ‘kazanacak aday' tartışmasının yürüdüğü süreçten sonra bir CHP-İYİ Parti birlikteliği nasıl oluşur?

Bu soruların yanıtını aramadan önce önceki gün yapılan İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısından bazı notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 4.5 saat süren divan toplantısında ağırlıklı olarak yerel seçim masadaydı. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'ın il il yaptığı ziyaretler ele alındı. Kavuncu'nun deprem bölgesi ziyaretlerinin yanı sıra toplamda 11 ille ilgili yaptığı tespitler masaya yatırıldı. İl, ilçe, köy, oy miktarı da tek tek konuşuldu.

Bu arada gündeme Kılıçdaroğlu'nun ziyareti geldi.

Akşener'in Başkanlık Divanı'na şu bilgileri verdiği ifade edildi:

“İttifak konusu konuşulmadı. Kesinlikle konuşulmadı. Tebrik ziyaretiydi ve CHP'de yapacakları yenilenmeyi anlattı Kemal Bey. Şunu bilin seçimlere tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu da her yerde anlatın.”

Şimdi gelelim kimsenin sormadığı, konuşmadığı konuya. Sorumu tekrarlayayım: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yle ittifakı bir kez daha kabul eder mi?

İYİ Parti cephesinde durum şu anda “gözlemleme” safhasında. Ekrem İmamoğlu'nun liderliğindeki ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir denklemde İYİ Parti “ittifaka” daha sıcak diyebilirim. Yaşanmışların, tecrübelerin ışığında Akşener'in “ittifak” konusunu “ince eleyip sık dokuyacağını” söyleyebilirim. Bu arada sonbahar ayında özellikle CHP'de yaşanacak “değişim” ya da “yenileşme” üzerinden bir pratik oluşturulacak gibi…

Bir notu daha eklemekte fayda var: CHP'deki kurultay yerel seçim sonrasına kalırsa hem CHP lideri hem de İYİ Parti lideri “Millet İttifakı” deneyimlerinde yaşanan “güvensizlikleri” mutlaka masaya yatıracak ve daha açık-şeffaf olacaktır.

Yargıda dikkat çeken “ankesör” tayini

Yargıda yapılan bir yer değiştirmenin altını çizelim.

Önce kısa bir bilgi notu:

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 4 Mayıs 2020 tarihinde 2019/9296 Esas-2019/8316 Karar sayı ve 19/12/2019 tarihli bir kararı var. 16. Ceza Dairesi, Samsun'da, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan ceza alan sanık Astsubay A.A.'nın incelenen temyiz başvurusunda, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonunun HTS kayıtlarının tek başına delil olarak kabul edileceğine hükmetti. Yargıtay'ın bu önemli kararından sonra, asker şahısların muhtelif yerlerde görev yapan tayine tabi kamu görevlilerinden olduğunu unutmadan… Her görev yerinde örgütsel irtibatını devam ettirmesi olgusu karşısında ülke genelindeki ankesörlü/ kontörlü sabit hatlardan oluşturulan veri havuzundan faydalanılması zorunluluğu doğdu. Bu şekilde bir örgüt mensubu askerin bütün görev yerlerindeki irtibatları kolayca ortaya çıkabilir, ayrıca ülke genelindeki örgüt mensupların tablosu da bütünsel olarak görülebilir! Zaten son Yargıtay kararı da bu tür bir veri havuzundan faydalanılmasını hüküm verebilmek için zorunlu kılmakta.

Bu durumu çok önceden sezerek analiz eden, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan Savcı Can Tuncay, 2018 yılı Şubat ayında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının da destekleriyle bir çalışma başlattı. Oluşturulan çalışma grubu tarafından 81 İl Emniyet Müdürlükleri tarafından bildirilen sabit hatların nitelikleri tek tek incelenerek yaklaşık 5 bin hattan oluşan bir veri havuzu oluşturuldu. Önce İstanbul'da ardından da İzmir'de “ankesör” çalışmasıyla çok sayıda operasyona imza attı. Önceki gün İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Can Tuncay'ın görev yeri değişti. Tuncay, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Bakalım “ankesör” kimlere uzanacak?