Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Seyir defteri

HER şey, 1990'ların sonunda başladı… Ahmet Gülüm'le kapı açıldı. Sonrasında Erol Ünal Karabıyık, tarihi adımları attı. Hüsnü Can ve Özkan Mutlugil, düzeni, sistemi bozmadı. 2016'dan beri federasyon başkanlığını yürüten Mehmet Akif Üstündağ, sağlam temelin birleştirici gücü, tutkalı, harcı oldu ve voleybol, bugün takım sporlarında Türkiye'nin tartışmasız, açık ara en başarılı branşı…

DOĞRU plan ve program, idari ve mali yapılanma, voleybolu tabana ve Anadolu'ya yayma, okulla sporun birlikte yürütülmesi, salonlar, sahalar, yurtlar… Türkiye'nin milli takımlar temelindeki en büyük sıkıntısı olan ‘havuz problemi'ni rafa kaldırdı.

1966'DA kurulan Eczacıbaşı'na 80'lerde VakıfBank da katıldı. Türk kadın voleybolu, 2000'li yıllardan itibaren dünya çapında yıldızlar yetiştirdi. Neslihan, Gözde, Eda, Zehra gibi… Arkası da geliyor.

BAŞANTRENÖR Santarelli bugün 50'dan fazla oyuncudan yararlanabilme şansına sahip. Harika devşirmemiz Melissa da pastanın çileği! Arkasından Aleksia geliyor.

MİLLETLER Ligi şampiyonluğu, Türk spor tarihinin üç ana branştaki en büyük başarısı ama bu kupa geliyorum demişti zaten… Türkiye, milli takımlar düzeyindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu 2017'de Ljubljana'da kazanmıştı. 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız'da o yıl boynuna altın madalya takanlar arasında, bu yılki Milletler Ligi kupasını kaldıranlar vardı: Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt…

MELISSA, takıma beklendiği gibi sınıf atlattı. Sultanlar, final sendromunu geride bırakarak ilk adımı attı. Sıra Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatta…