Kıyamet alametleri

Peygamber kelimesi Farsçadır. Haberci demektir. Bunun Arapça karşılığı “resul” yani risaleyi (Allah'ın bildirisini) getirendir. Resul'ün İngilizcesi Messenger'dır. Anlamı “mesajcı”dır. Resulün tam aynısıdır. Peygamberin İngilizcesi “prophet”tir. Aynı kökten gelen ve kehanet anlamına gelen “prophesy” diye de bir fiil vardır. Yani geleceği ve olacağı öngörebilmek demektir. Dini açıdan en önemli kehanet, kıyametin işaretlerini ne zaman kopacağını bilmektir. Her peygamber bir kahindir ama her kahin peygamber değildir. Peygamber olmayan kahinlerin başında iktisatçılar gelir. Onların da bir numaralı görevi ekonomideki “kıyameti” (krizi) öngörmektir. Bu sebeple iktisatçıların en muteberi “krizi” bilendir. Bu iktisatçıların yaptıkları işe de “Doomsday Prophecy” (kıyamet gününü bilme) denir. Bu çok kârlı bir uğraştır. Çünkü insanlar, yaradılışları gereği, kıyametin kendi ömürleri içinde kopacağından korkar. İnsanı yönlendiren en güçlü duygu KORKU'dur. Korktukları için de kıyamet tellalı iktisatçıları can kulağıyla dinlerler. Kıyametten yani krizden bahsetmeyen iktisatçının takipçisi (müşterisi) az olur. Popüler olmak isteyen iktisatçı da durmadan kıyamet alametleri üretir. Ne üretiliyorsa millet de onu yer. Fırtınasız deniz, krizsiz ekonomi olmaz. Bir iktisatçı, on defa kriz kehanetinde bulunsa, sadece bir defa tuttursa, adı yine de kahine çıkar.

ÇİN EKONOMİSİ ÇÖKECEKTİ(R)

Hayretler içinde ekonomi haberlerini izliyorum. Bundan 30 yıl önce Batı ve özellikle Amerikan iktisatçıları, aynen şimdi olduğu gibi, Çin ekonomisinin krize girmekte olduğu ve büyümesinin sürmeyeceği iddiasındaydılar. Çünkü diyorlardı; Çin bankaları, zarardaki sanayi firmalarını finanse etmeye devam ediyor, bu sürdürülemez. Bu firmaların aldıkları borçları geri ödemeleri imkansızdır. Bu yüzden banka bilançolarında çok büyük “batık alacaklar” birikmiştir. Bankalar teknik olarak müflistir. Varlıkları, yükümlülüklerini (halkın tasarruf mevduatını) karşılamıyordur. Günün sonunda halkın birikimi buharlaştığından, piyasada “talep açığı” oluşacaktır. Önce Çin bankacılık sistemi ardından reel sektör çökertecektir. Ama böyle bir şey olmadı. Aslında iktisatçıların baktıkları bulguları yanlış değildi. Yanılgılarının kaynağı “Çin Kapitalist Sistemi” ile Batı'daki kapitalist sistemin aynı olduğunu sanmalarıydı. Çin kapitalizmi “Komünist Parti” tarafından yönetiliyordu. Riskler devlet tarafından üstlenilmişti. Devlet böylesi bir çöküntüye izin veremezdi. Kaldı ki; Çin'in devasa döviz rezervi vardı. Çin'de çıkmadı ama 2008-2009'da ABD'de kriz çıktı. Bunu en önce gören hemşerimiz Nuriel Roubini “kriz kahini” ilan edildi. Şimdi de Çin'in büyümesi yavaşlayacak deniyor. Yavaşlayabilir. Çevrenin korunması için bundan daha iyi bir haber olamaz. İnşallah sadece Çin değil, AB ve ABD'nin de büyümesi yavaşlar.

HASTA ADAM ALMANYA

Siz de okuyorsunuz herhalde. Bazı iktisatçılar Almanya'yı Avrupa'nın yeni “hasta adamı” ilan etti. Ben de soruyorum: Cari fazlası olup, bütçe sıkıntısı olmayan Almanya “hasta adam” ise İngiltere, Fransa, İtalya sağlıklı mı? GSYH büyümesi yavaşlayacakmış. Aynı şeyi yineleyeceğim. Bu yavaşlamanın kime ne zararı var? Yavaşlarsa, yavaşlasın. Hatta biraz küçülsün. Sırası gelince tekrar büyür. Büyüme, kişi başına daha fazla tüketim demektir. Büyümesi yavaşlayınca Almanlar aç mı kalacak? Halk isyan mı edecek? Bu arada büyüme rekorları kıran Afrika ülkelerinde peş peşe hükümet darbeleri oluyor. Devlet başkanını da Başkanlık Muhafız Birlikleri komutanları deviriyor. Aklıma 27 Mayıs 1960'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı tutuklayan Muhafız Alayı Komutanı Albay Osman Köksal geldi. Neyse.

SON SÖZ: Dert olmayanı dert edinen, dertten kurtulmaz.