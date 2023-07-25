İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Değişimciler bir oy farkla önde

CHP'nin önceki günkü Parti Meclisi (PM) toplantısı, bugüne kadarki uygulamalardan farklı olarak kamerayla baştan sona kaydedildi.

Bu kimi PM üyelerinin dikkatini çekti.

İtirazlara karşılık şu yanıt verildi:

“Tarihi bir toplantı oluyor, ondan kaydediyoruz.”

Sanırsınız, Cumhuriyet ilan edilecek de belgelensin isteniyor!

Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin yüzleştiği PM, yaklaşık 12 saat sürdü.

Saat 13'te başladı, gece yarısına doğru bitti.

Altmış PM üyesinden 28'i

değişimi…

Beşi Kılıçdaroğlu'nu savundu.

DEĞİŞİMCİLER 31’E ÇIKTI

5 Temmuz'da görevinden alınan Ağrı, Mardin, Muş, Kayseri ve Beykoz'un itirazları görüşüldü.

Şu tablo çıktı:

Muş: 31 kabul – 30 ret

Mardin: 31 kabul – 28 ret

Ağrı: 30 kabul – 31 ret

Kayseri: 28 kabul – 33 ret

Beykoz: 26 kabul – 35 ret

Değişim yanlıları PM'de çoğunluğu bir farkla ele geçirdi. CHP tüzüğüne göre PM, üye tam sayısının bir fazlasıyla karar alabiliyor. Bu durumda değişimciler olağanüstü kurultaya götürmek ve belediye başkanlarını belirlemek dahil, kararlarda söz sahibi olabiliyor.

Bir MYK üyesi şöyle diyor:

“Normalde PM, öneriyi salt çoğunluğun bir fazlasıyla geri çevirirse MYK güvenoyu alamamış demektir. MYK görevi iade etmelidir. Ahlaki olan ve genel kaide budur.”

Bir diğer PM üyesi de “Bu oran, PM'de değişim isteğinin ağır bastığı anlamına gelir. En kötü olasılıkla dengede olduğunu gösterir.”

SEÇİMDEN ÖNCE KURULTAY

Ancak CHP Genel Merkezi, değişim yanlılarının asıl sayısının, Beykoz için verilen 26 ret oyuna denk olduğunu savunuyor. Her halükarda değişimcilerin ulaştığı rakam CHP Genel Merkezi'ni endişelendiriyor.

Kılıçdaroğlu yanlılarında “Bu PM ile yerel seçime gidemeyiz, belediye başkan adaylarını belirleyemeyiz” görüşün hakim.

Ekim-kasımda olağan kurultay kaçınılmaz olacak ve bütün kozlar il ve ilçe kongrelerinde paylaşılacak.

Son kavga kurultayda verilecek.

‘Özdağ'a bakanlık verdiysem CHP'nin hakkından verdim'

PM'de salt çoğunluğun değişimcilere geçmesi Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirdi. CHP lideri Ağrı ve Mardin il başkanlarının yolsuzluktan ötürü görevden alındığını savunarak, şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım diye hırsızlıkları desteklediniz. İki tane daha böyle vaka var. Onları PM'ye getirmeyeceğim. ‘Devam edin, PM'deki arkadaşlar çalmanızı istiyor' diyeceğim.”

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ayağa kalarak, “Ben kabul yönünde oy verdim, siz bu lafı bana edemezsiniz” dedi ve toplantıyı terk etti.

PM üyeleri, Halk TV ile sözleşmenin iptal edilmesini eleştirdi. Kararın arkasında duran Kılıçdaroğlu ise “Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız.”

PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokolü yerden yere vurdu.

Kılıçdaroğlu, şöyle savunma yaptı:

“Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor.”

Bir diğer eleştiri başlığı ise milletvekili listeleriydi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belirlemek için kurulan komisyonu suçladı.

Şöyle dedi:

“İttifak açısından zorunluydu. Daha yüksek sonuç getireceğini düşündüm. Ama ben oturup 600 milletvekilini yazabilir miyim? Bir komisyon kurduk, ‘Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar.”

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise “Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı” dedi.

‘BELEDİYE BAŞKANINDAN TALİMAT ALAMAZSINIZ'

Kılıçdaroğlu, görüntüleri sızan zoom toplantısı için “Etik dışı” ifadesini kullandı.

Dedi ki:

“Ahlaki kurallar var. Sizler belediye başkanını seçen kurulsunuz. Belediye başkanından talimat alırsanız yarın seçim yaptığınızda nasıl objektif davranacaksınız? PM üyeleri belediye başkanlarından talimat almaz.”

Kılıçdaroğlu yanlısı PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, “Hainler” diye bağırdı.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise değişimi desteklemelerine rağmen Grup Başkanı Özgür Özel ile Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bu toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, “Bu utanç vericidir” diye bağırdı ve istifalarını istedi. Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Ben liderlik heveslisi değilim. Zaten yoruldum. Ama gemi dalgalı denizde bırakılmaz” dedi. CHP lideri, İmamoğlu için “Ekrem bey değerlidir ve sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu-Günaydın görüştü, kriz aşıldı

Dün bu köşede Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a zoom toplantısına katıldığı için Kılıçdaroğlu tarafından MYK'ya girme yasağı konduğunu açıklamıştım.

Bu yasağın tüzüğe aykırı olduğunu, Günaydın'ın yasağı tanımayarak, MYK'ya gireceğini belirtmiştim.

Köşe yazım üzerine CHP, Lozan Anlaşması'nın 100. yıldönümü gerekçesiyle MYK'yı çarşamba gününe erteleyerek, krize geçici bir çözüm buldu. Günaydın, gün içerisinde Kılıçdaroğlu ile görüşerek düşüncelerini aktardı. Günaydın hakkındaki yasak kaldırıldı.

Ziraat Bankası'ndan yanıt: 23 kasa kaldı

Dün yine bu köşede 6 Şubat depreminde yıkılan Ziraat Bankası Kahramanmaraş Binevler Şubesi'ndeki kiralık kasaların kaybolduğu iddiasına yer verdim.

Ziraat Bankası yetkilileri arayıp beni bilgilendirdi.

Kasalardan 180'inin iade edildiğini, yalnızca 23 müşterinin işlemlerinin sürdüğünü vurguladı.

Yetkili şu bilgileri verdi:

“Enkazın kaldırılması, polis tutanakları, kişilerin ifadesi derken aylardır araştırma sürüyor. Süreç bu yüzden gecikti. Kalan kasalardan bir kısmı zarar görmüş. Ancak zararın karşılanması için çaba sarf ediyoruz.”