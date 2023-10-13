Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Biz gördüklerimizi yazalım da takdiri halka bırakalım

Yıllar nasıl da geçiyor?

Bakın işte bir 5 yıl daha geçti ve 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimler neredeyse gelip çattı bile.

Mart'ta belediye başkanlarımız bir kez daha tartıya çıkacaklar.

Tabi karşısında rakipleri de olacak?

Bakalım Mart ayı hangi belediye başkanımız için güvenini pekiştirme ve yeniden hizmet etme fırsatı olurken, kim bilir hangi başkanımız için “dert” ayı olacak?

Bunu bilmek şimdiden olası değil elbette ama Adana'da hangi belediye başkanımız hangi hizmetleri yapıyor, bunu Adanalı görüyor, değerlendiriyordur elbette.

Bugün biz de Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ı değerlendirelim dedik.

Hatırlarsanız Akif Akay, seçildiğinde olumlu eleştirilerin yanı sıra olumsuz eleştirilerde bulunanlar da vardı ve bu eleştiriler genellikle Akif Akay'ın kişiliği, tecrübesi, politik anlayışı, geçmişi ve vizyonu açısından değil de çok gereksiz ve çirkin biçimde “yaşı” ile ilgiliydi. “Yaşlı” dediler, “Hizmet üretemez” dediler.

Sanki belediye başkanını değil, Milli Takım'a topçu arıyorlardı.

Ve aradan 5 yıla yakın zaman geçti.

Seyhan Belediyesi'nin elime ulaşan son broşürüne baktığımda ise bu geçen 5 yıla neler sığdırıldığını, belediye icraatlarını her ne kadar günü gününe takip etsem bile şaşkınlıkla izledim.

Neler yapılmış neler…

Seyhan Belediyesi;

Seyhan'a 61 yeni park ile 100 bin metrekare yeşil alan kazandırmış, 165 parkı yenilemiş, 12 farklı branşta ücretsiz faydanılan spor tesisleri kurmuş.

Kendi ürettiği asfaltla 96 mahallenin bozuk yollarının yapımını gerçekleştirmiş.

25 bin öğrencinin ücretsiz faydalandığı 15 bilgi evi kurmuş, bu evlerde öğrencilerin ücretsiz internet ve bilgisayar ortamında sınavlara hazırlanmalarına olanak sağlarken, onlara ücretsiz atıştırmalar ikram etmeyi de ihmal etmemiş…

SEYTİM ile 15 atölyede 32 alanda farklı eğitimler vererek, yüksek teknolojiye ilgi duyan ve proje üretme adayı gençlerle danışmanları bir araya getirerek toplum için yüksek teknoloji fikirlerine imkan sağlamış.

800 öğrenci kapasiteli 5 kreşi hayata geçirmiş…

Eğitim destek kartlarıyla öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının, Seyhan Sağlık Kartlarıyla dar gelirli vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının, Halkkart ile 4 bin ailenin gıda ve sair ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken Halk Pazarlarıyla da tüm Adanalılara hizmet vermeyi gerçekleştirmiş…

İhtiyaç Bankası kurarak, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olmuş.

Aşevleri kurup günlük 13 bin porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirmiş.

Mandıra kurmuş, süt, yoğurt, peynir üretmiş.

Zerdeçal, lavanta, keki, şeker otu gibi tıbbı ve aromatik bitkiler üretim tarlaları kurup hasat yapmış, bunların yağını çıkartın, sabun da yapmış.

Mobilya atölyesi, dikimevi, boya ve deterjan üretim tesisi, çöpten kompost gübre üretim tesisi, çölyak ve glüten hassasiyeti olanlar için glütensiz üretimler gerçekleştirerek pahalı olan bu gıdaları ihtiyaç sahiplerinin ucuza almalarını sağlamış ve Türkiye'de ilk kez glütensiz kafe açmış.

Pandemi ve deprem zamanlarında vatandaşlara ücretsiz gıda, yemek, çadır, ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştirmiş.

Tepebağ ve Döşeme Mahallelerinde eski Adana Evleri ile eski fabrika binalarını restore ederek modern kültür-sanat merkezleri ya da müze haline dönüştürerek Adana'nın kültürel envanterine zenginlik olarak kazandırmış.

Türkiye'de bir ilke imza atarak belediyede çalışan kadınları özel günleri için toplu sözleşme ile “regl” izni vermiş ayrıca kadın pedi üretimini gerçekleştirerek dezavantajlı bölgelerde oturan dar gelirli kadınların bu ihtiyaç ürünlerine ücretsiz ulaşmalarını sağlamış…

Daha neler neler…

Yerimin sınırlı olması nedeniyle ancak bu kadarını yazabildiğim bu hizmet kalemlerini 5 yıl önce eleştirilen Akif Akay Başkanlığındaki Seyhan Belediyesi gerçekleştirmiş…

Demek ki neymiş?

Acele ederek, peşin peşin eleştirerek, bir insanın boyuna posuna, yaşına başına göre yorumda bulunmak bu eleştiri sahiplerini utandırabilir ve başını yere eğdirebilirmiş…

Bizim bir belediye başkanını övmemiz söz konusu olamaz ama görünen köy de kılavuz istemez…

Biz duyduklarımızı değil, bizzat görüp yaşayarak tanık olduklarımızı yazdık…

Takdir elbette ki Seyhan halkının olacak…