Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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İsyan ettiren koku

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde oturan sakinler son günlerde etrafa yayılan koku yüzünden hayatlarından bezmiş vaziyette. Mahalle yakınında bulunan Et Balık Kurumu bahçesinde kesilmek üzere bekletilen büyükbaş hayvanların çevreye yaydığı koku yüzünden nefes alamaz hale geldiklerini öne süren vatandaşlar, “Adana sıcaklarının başladığı şu günlerde kapımızı penceremizi açamaz olduk. Açtığımız zaman iç çamaşırımıza kadar koku siniyor. Dışarda gezmenin de mümkünatı yok. Lütfen yetkililer bu konuda bir çözüm bulsunlar” diye dert yandılar.

Mahalle halkından ve muhtar Mehmet Uzunbilek'ten gelen davet üzerine söz konusu bölgeye gittim. Kısa bir inceleme yaptım ve gerçekten vatandaşların dediği gibi kuruma yaklaştıkça dayanılmaz bir koku sarıyor etrafı. Adeta nefes almakta zorlanıyorsunuz. Et Balık Kurumu bahçesinde kesilmek için bekletilen büyükbaş hayvanlar var. Doğal olarak bu hayvanların dışkıları ve kendi kokuları çevreye yayılıyor. Vatandaşın da isyanı böyle başlıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Uzunbilek olanları, mahalle halkının yaşadıklarını tek tek anlatı. Kurum çevresinde oturan sakinlerin çok perişan olduğunu, kurum bahçesinde bekletilen yüzlerce büyükbaş hayvanın yaydığı kokuların dayanılmaz hal aldığını ifade ederek bakın neler söyledi:

“Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun şikayet üzerine söz konusu bölgeyi dolaştım. Gerçekten de kuruma yaklaştıkça nefes almakta zorlanmaya başlıyorsunuz. Genzinizi yakan bir tezek kokusu. Yetkililere durumu anlattım. Onlarda durumun farkında olduklarını son bir parti mal kaldığını ondan sonra bir daha bahçeye hayvan almayacaklarını söylediler ancak değişen bir şey olmadı. EBK bahçesinde çok sayıda büyükbaş hayvan yine var. Ancak şu konu yanlış anlaşılmasın. Biz kuruma karşı değiliz. Sonuçta ucuz et yiyoruz bu kurum sayesinde ancak kesilecek hayvanları daha korunaklı bir yerde bekletebilirler, ya da kesim zamanı buraya getirebilirler. Böylece hem mahalle halkı rahatsız olmaz hem de sorun ortadan kalkar.”

Muhtar Mehmet Uzunbilek'e hak vermemek elde değil.

Zira mahalle sakinlerinden de benzer yakınları dinledim. Onlarda hemen hemen aynı konuyu dile getiriyor, temiz bir mahallede temiz hava soluyarak yaşamak istiyorlar.

Bence son derece de haklılar.

Amaç üzüm yemek olmalı, bağcı döğmek değil.

Yapılan hizmet son derece güzel ancak çevreye ve insanlara zarar vermemek kaydıyla.

Sanırım Et Balık Kurumu yetkilileri, Yenidoğan mahallesi sakinlerinin bu serzenişine kulak verirler ve bu sorunu ortadan kaldırırlar.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ın da bu konuya el atarak mahalle sakinlerinin haklı dert yanmalarına kulak vereceğini ve insanları rahatsız eden bu kokunun ortadan kaldırılması için ilgililere gerekli talimatı vereceğinden şüphemiz yok.

Takipçisi olacağız.