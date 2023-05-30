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Yenilgilerden ders çıkarmamak

Seçim gecesi…

Saat kaçtı bilmiyorum…

Ekranda Kılıçdaroğlu konuşuyor. Pür dikkat dinliyorum.

Aklı insana ne oyunlar oynuyor, birden Enver Paşa'yı hatırladım!

4 Ağustos 1922.

O sabah Orta Asya Pamir Dağı eteklerinde elinde kılıçla, Kızıl Ordu'nun ölüm saçan mitralyözleri üzerine koştu. Henüz 41 yaşındaydı…

Bu aslında intihardı…

Bu aslında hayallerine esir düşen bir Osmanlı Paşasının hazin sonuydu…

Enver Paşa dürüsttü, vatanperverdi, hürriyet kahramanıydı ama bir o kadar da hayalperestti.

Öyle ki; sonsuz siyasi düşü, Osmanlının sonunu getirdi.

Öyle ki; sonsuz siyasi düşü, fedailer kuşağı idealist İttihatçıların sonunu getirdi.

Bu öylesine gerçeklerden kopukluk ki; elinde kılıçla, topun-tüfeğin üstüne yürüyerek, Basmacı/ Korbaşı ayaklanmasını zafere taşıyarak, Orta Asya Türklerini özgürleştireceğini düşlüyordu!

Diğer yanda:

O Ağustos günlerinde, hayatının merkezine daima gerçekçiliği koyan Mustafa Kemal Paşa adım adım inşa ettiği -ülkeyi özgürleştirecek- Büyük Taarruza hazırlanıyordu. Biliyordu ki; süslü hayaller hep önden gider ama daima gerçekler kazanır!

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Evet, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ekranda dinlerden aklıma Enver Paşa'nın hazin sonu geldi.

Enver Paşa hiçbir zaman gerçekler ile yüzleşmek istemedi. Sonuçta, hayal kırıklığına uğrayıp “intihar” etti.

Son bir yıldır bu köşede 2023 seçimine dair düşüncelerimi yazdım, uyarılarda bulundum. Sandım ki gerçekler, büyük ruhlu insanları besler!

Gazetecisinden politikacısına küçük insanlar hakkımda düşmanca yazılmadık-söylenmedik yalan bırakmadı. Son bir yılda bu köşede neler yazdığımı sizlere anımsatacak değilim, arşiv orada duruyor.

Haklı çıktım; seçim sonucunda hayalperestlik yıkıma uğradı, gerçekçilik kazandı.

Ama:

Asıl tehlike şimdi başlıyor. Çünkü, tıpkı Enver Paşa gibi Kılıçdaroğlu da CHP'yi yok mu edecek? Enver Paşa gibi siyasete “Hürriyet Kahramanı” olarak adım atıp, geldiği yer onun gibi “intihar” etmek mi olacak?

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Bu salt Kılıçdaroğlu'nun kişisel siyasi sorunu değil, CHP ne olacak?

Aklı yok eden hırs, İttihatçılık gibi CHP'nin de sonunu mu getirecek? Amaç yoksa CHP'yi tamamen etkisizleştirmek mi? Baksanıza… Kılıçdaroğlu öyle seçim yaptı ki; CHP, TBMM'de vitrin süsü oldu.

Sadece seçim sonucu değil, CHP düşmanlarının genel merkeze doldurulmasının sebebi nedir? Keza:

Atatürkçülerin önüne PKK ve FETÖ ile gri ilişkili adayları koymak bu ideolojik seçmenin siyasi bilincini erozyona uğratmak değil midir? Sembol Çankaya ve Konak gibi semtlerin Atatürkçü seçmenleri, Atatürk düşmanlarına oy verir hale getirmek tesadüf sayılabilir mi?

Maksatlıdır. Atatürkçü seçmenin ruhunu yaraladılar, bilincini kör ettiler!

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Prof. Yalçın Küçük'ün sözleri yazdıkları destekçim oldu:

-“Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurduğu bir partinin yöneticisidir. Ve merak, bilimin başlangıcıdır:

-“Kılıçdaroğlu'nun zamanında CHP'ye bir tek Atatürkçü ve Cumhuriyetçi alınmamıştır. Alınanlara, Bekaroğlu ve Sezgin Bey örnektir. Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bozmak üzere, partinin başına getirilmiştir. Getiren, Gülen'dir. Gülen'in kalesi artık CHP'dir…

-“ Benim bir sözüm de şudur: Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmazsak, Tayyip Bey daha yüz yıl kalırlar…” (8 Mayıs 2017, Odatv)

Ah! Prof. Yalçın Küçük'e o dönemler hep muhalefet ettim. Kılıçdaroğlu'na duygusal yaklaştım çünkü. Yanıldığımı yeni kavradım.

Söz konusu bugün vatan ise, bunun öncelik adımlarından biri gerçekçi olup CHP'yi kurtarmaktır.

Enverizm yenilgidir. Kılıçdaroğlu yenilgidir.

Yenilgilerden ne zaman ders çıkarılacak? Nerede cesur Kuvayımilliyeciler?