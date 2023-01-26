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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu neden hedef tahtasındalar?..

“İktidarın elinde öylesine büyük, hatta erişilmez bir güç var ki, bunu tanımlarken “orantısız” sözcüğü çok hafif kalıyor.

Bu sadece propaganda gücü değil, kamu kurumlarının da devreye girmesiyle oluşan muazzam, çok yönlü ve topyekun bir güç!..

Engel, kural, ilke, etik değer tanımayan, hedefteki kişi veya kuruluşa savunma hakkı bırakmayan, kendisine karşıt olan her şeyi ezip geçen, rakibini kum torbasına çeviren, olmadı dümdüz eden bir güç!..

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Acıdır, yargı bile devrede!..

Dün sabah tam yazıma başlamak üzereydim ki; yandaş kanallardan biri, Ankara'da önde gittiği söylenen CHP ve “Millet İttifakı”nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, belgede sahtecilikten ve çocuk istismarına yönelik görüntüler bulundurmaktan hüküm giyen saygın (!) bir kişinin iddialarına (!) dayanılarak soruşturma başlatıldığını duyurdu!..

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Flaş … Flaş… Flaş… yaygarasıyla ekrana getirilen haber, Yavaş'la ilgili olarak artık sayısını unuttuğumuz iftiralara bir veya birkaçının daha ekleneceğini işaret ediyordu.

Demek ki tüm televizyon kanalları bu iddiayı yine hep bir ağızdan canlı yayınlarla Türkiye'ye duyuracak.

Ama Mansur Yavaş cevap vermeye kalkınca o kanallar sesine, hatta çığlığına yine kulak tıkayacak!..

Bazıları bununla da yetinmeyip, iddiaya eklediği yalanları manşetlere çekecek.

Vicdanlar yine isyan edecek…

Daha önce iktidara oy vermiş olan kimi seçmenler bile bu zulme “yeter artık” deyip tercihlerini değiştirecek…

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Mansur Yavaş bunu da atlatıp, büyükşehir belediye başkanlığına doğru emin adımlarla ilerleyecek…

Hiç kuşkunuz olmasın ki devreye hem onun, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve “Millet İttifakı”nın diğer önde gelen başkan adayları hakkında yeni iddialar, iftiralar, kumpaslar girecek…



Demokrasiye gönül verenler, yaşananlar karşısında ne diyeceklerini bilemeyecek.

Dileğimiz ve inancımız odur ki;

olup bitenleri sessizce seyreden halkımız seçim günü yurttaşlık görevini yerine getirecek.

Kanaat notunu oy pusulasına yansıtarak, demokrasiye olan sarsılmaz inancını bir kez daha sergileyecek…”

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Okuduğunuz satırları 31 Mart 2019 günü yapılan seçimlerden 10 gün önce, bu köşede yayımladım.

Tahmin ettiğim gibi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 11 ilimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayları o seçimlerde sandıktan zaferle çıktılar.

Kampanya döneminde kum torbasından bile daha fazla yumruk yiyen, sürekli iftiralarla saldırılarak mağduriyet yaşatılan Mansur Başkan, seçimi kazandığı gibi, hakkında resmi belgede sahtecilik ve çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurmaktan kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan müfteri de demir parmaklıkların ardına gönderildi.

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Türkiye şu günlerde Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine koşuyor.

Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, hem Mansur Yavaş'a, hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırılar, aleyhlerinde açılan zorlama davalar sürüyor.

Ama onlar dimdik ayaktalar.

Gittikleri her yerde büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyorlar.

Toplum da biliyor ki aday olduklarında ya da “Altılı Masa” adayının arkasında durduklarında Tayyip Erdoğan'a fark atacakları apaçık görüldüğü için sürekli hedef tahtasındalar!..