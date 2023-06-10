PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özge Borak çok başarılı

Sevgili okuyucularım bugün ülkemizin en iyi kadın oyuncularından olan Özge Borak ile yazıma başlamak istiyorum. 8 yaşında açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü kazanarak oyunculuğa ilk adımını attı. Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Baş Koreograf Selçuk Borak'ın kızı olan Özge Borak gerçekten hem tiyatro oyunlarında hem sinema, TV dizisi ve program sunuculuğunda aranılan en önemli isimlerinden biridir. Şu günlerde başrollerinde Özge Borak, Ümit Kantarcılar, Derya Artemel, Ahmet Tansu Taşanlar'ın Bakırköy'de sahne aldıkları “Dostlarla Akşam Yemeği” yoğun bir ilgi ile izleniyor. Özge Borak bu oyunda muhteşem bir oyunculuk performansı ile seyirci tarafından alkış yağmuruna tutuluyor.

Ayrıca aldığı başarı ödülleriyle de önemli ivme yakaladı. En son Saygın Kurt'un organize ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurriyeti'nde gerçekleşen, 3'üncü Altın Caretta Ödülleri'nde ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçildi… Benim ve Merve Akıncı'nın sunumunda gerçekleşen gecede Özge Borak anlamlı da bir konuşma gerçekleştirdi.

Saygıdeğer okuyucularım Star TV'de yayınlanan, “Ömer” dizisinin reyting başarısı devam ediyor… Pazartesi akşamları çok önemli bir dizi haline gelen Ömer'in başrolünde, ülkemizin sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır oynuyor. Muhteşem bir performansla görev aldığı dizi seyirci tarafından tam not alıyor. Gökçe Bahadır'ın dizideki rol arkadaşları Selahattin Paşalı, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür sezon finaline hazırlanan dizinin son bölümleri önemli gözüküyor. Spor ekranında; Galatasaray şampiyonluğu tarihi bir Fenerbahçe galibiyeti ile yaşarken taraftarını sevinç çığlıklarına sevk etti… Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'u kutluyoruz. Fenerbahçe ise İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda, Başakşehir ile yarın 20.45'te Türkiye Kupası finaline çıkıp hiç değilse sezonu kupayla kapatmanın peşinde olacak. Sevgi ile kalın…