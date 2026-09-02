Mersin, Fenerbahçe Tarfin ile ÇİMSA ÇBK Mersin arasında 7 Ekim Çarşamba günü oynanacak 2026 Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile Avrupa Kupası kazananı ÇİMSA ÇBK Mersin, kupada karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Tarfin, 2023 ve 2024 yıllarının ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşarak son 4 sezonda 3. kez zaferi hedefleyecek.

Mersin ekibi ise ev sahibi olduğu maçta ilk kez şampiyonluk için mücadele edecek.

İki Türk ekibini karşı karşıya getirecek maçın ardından 2026 FIBA Süper Kupa, Türkiye'de kalacak.