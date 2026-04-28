‘Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak’ denilerek pazarlanan yap-işlet-devret projelerinde araç geçiş garantileri tutsa da tutmasa da Hazine ve Maliye Bakanlığı kaybediyor, müteahhitler kazanıyor. ‘Deli Dumrul’ projeleri nedeniyle Hazine bu yıl şirketlere araç başına Osmangazi Köprüsü’de 1435 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 165 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 76 lira ve Avrasya Tüneli’nde 33 lira ödeyecek. Hazine, köprülerin, tünellerin, havayollarının, hastanelerin maliyetini vergilerle vatandaştan toplayacak.

Günlük 71 bin araç garantisi olan Avrasya Tüneli’nde garanti tutarsa Hazine’den günlük her bir araç için 33 lira çıkıyor. Garanti tutmazsa günlük 71 bin aracın altında kalan her bir araç için 313 lira ödeniyor. Yapı Merkezi ve Kore SK E&C firmasınca 1 milyar 245 milyon dolara yapılan tünel, 2042’de kamuya geçecek.

AYNI ŞİRKETLER KAZANIYOR

Geçiş ücreti 2430 lira olan Osmangazi Köprüsü’nde ise günlük 40 bin araç geçiş garantisi var. 40 bin araç geçerse Hazine her bir araç için şirkete 1435 lira ödüyor. Geçmezse her araç için 2430 lira ödeniyor. Köprü Otoyol Yatırım Ortak Girişimi tarafından 1 milyar 480 milyon dolara 2016’da tamamlanan köprü, 2035’te kamuya devredilecek.

Çanakkale Köprüsü’nde ise geçiş ücreti 1071 lira seviyesindeyken, günlük 45 bin araç geçiş garantisi var. 45 bin araç geçerse her bir araç için Hazine 76 lira ödüyor. Geçmezse her araç için 1071 lira şirkete ödeniyor. Köprü, Kore Daelim ve SK firmaları ile Limak ve Yapı Merkezi Grubu’nca 2 milyar 545 milyon Euro’ya yapıldı. 2022’de açılan köprü kamuya 2034’te devredilecek.

Faturası vatandaşa ballı kârı şirkete

2016’da açılan ve 2 yıl sonra kamuya devredilecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de yapılan anlaşmayla şirketler, her türlü kâr ediyor. Deli Dumrul projesinin maliyetini tenceresi kaynamayan vatandaşa öderken, ballı kâr şirkete kalıyor. Günlük 135 bin araç geçiş garantisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de geçiş ücreti 260 lira seviyesinde. Bu garanti tutarsa her bir araç için şirkete 165 lira ödeniyor. Tutmazsa garanti altında kalan her bir araç için 260 lira Hazine tarafından şirkete ödeniyor.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz (sağda), Emin Özgönül’e açıklamalarda bulundu.

7 tane Osmangazi Köprüsü yapılırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada garanti ödemeleri kapsamında şirketlere 16 yıl daha 2042 yılına kadar ödeme yapılacağını belirterek ‘’Vatandaş döviz ile mi kazanıyor da köprü, tünel ücretleri dolar-Euro ile belirleniyor, ABD ve Avrupa enflasyon artışı yükleniyor” diye sordu. Yavuzyılmaz, “Osmangazi Köprüsü devlete 10 milyar 329 milyon dolara mal olacak. Firma bu köprüyü 1 milyar 480 milyon dolara mal etti, bu para ile 7 Osmangazi Köprüsü yapılabiliyor” dedi.