GoBankingRates tarafından paylaşılan sektörel rapora göre, pazar segmentlerine göre en yüksek puanı alan modeller belirlendi. Farklı kasa tipi ve motor teknolojilerine göre şekillenen sıralamada, Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’nin beş farklı kategoride liderliği üstlenmesi dikkat çekti.

Asya menşeili markaların yükselişi sürerken, geleneksel Avrupa ve Amerikan markalarıyla olan rekabetin hibrit ve elektrikli sınıflarda yoğunlaştığı görüldü.

CROSSOVER VE SUV SEGMENTİNDE LİDERLER NETLEŞTİ

Ailelerin en çok tercih ettiği gövde tipi olan crossover ve SUV segmentinde farklı hacimlerdeki modeller ön plana çıktı. İki sıra koltuklu orta boy crossover sınıfında Honda Passport en yüksek puanı alırken, üç sıra koltuklu orta boy kategorisinde GMC Acadia ilk sırada yer aldı.

Kompakt crossover sınıfında Hyundai Tucson liderliği alırken, büyük SUV segmentinde ise GMC Yukon en iyi aile arabası seçildi. Araçların iç mekan fonksiyonelliği ve bagaj kapasiteleri bu seçimlerde belirleyici rol oynadı.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER REKABETTE ÖNE ÇIKTI

Yeni nesil motor teknolojilerinde Hyundai ve Mazda modelleri listeyi domine etti. Kompakt hibrit sınıfında Hyundai Tucson Hybrid, orta boy hibrit sınıfında Hyundai Palisade Hybrid ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) kategorisinde Mazda CX-90 PHEV ödülün sahibi oldu.

Tamamen elektrikli araç pazarında ise kompakt sınıfta Hyundai Ioniq 5, orta boy elektrikli aile aracı sınıfında ise yeni piyasaya sürülen Hyundai Ioniq 9 en güvenilir modeller olarak kayıtlara geçti.

MİNİVAN, SEDAN VE PİKAP KATEGORİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

Geniş ailelerin geleneksel tercihi olan minivan kategorisinde Kia Carnival en iyi model seçildi. Standart binek otomobil arayan aileler için orta boy sedan sınıfında Honda Accord ve çevre dostu versiyonu Honda Accord Hybrid zirvede yer aldı.

Yük taşıma ve arazi kabiliyeti sunan pikap sınıfında ise orta boyda Honda Ridgeline, tam boyutlu (full-size) kamyonet segmentinde ise Toyota Tundra 2026 yılının en iyi aile araçları olarak ilan edildi.