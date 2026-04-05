Sosyal medya kullanımında yeni bir döneme giriliyor. Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre, platformlarda kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek. Kullanıcıların gerçek kimlikleriyle hesap açmasını sağlayacak sistem için sosyal medya şirketleriyle mutabakata varıldığı bildirildi.

KİMLİKLE GİRİŞ ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların sosyal medya hesaplarına girişte kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla doğrulama sisteminin devreye alınması planlanıyor. Amaç, sahte ve anonim hesapların önüne geçerek dijital ortamda daha güvenli bir yapı oluşturmak.

3 AYLIK KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ

Düzenlemenin bir anda yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, sistemin aşamalı olarak uygulanacağı açıklandı. Yaklaşık 3 ay sürecek bir geçiş döneminde kullanıcıların yeni sisteme uyum sağlaması beklenecek.

SAHTE VE BOT HESAPLAR KAPATILACAK

Geçiş sürecinde özellikle sahte ve bot hesaplar mercek altına alınacak. Gerçek kimlik bilgileriyle doğrulama yapmayan hesapların kapatılması öngörülüyor. Platformların da bu kurallara uymayan hesapları sistem dışına çıkarması bekleniyor.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Yeni düzenleme yalnızca kimlik doğrulamayla sınırlı kalmayacak. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlamayı hedefleyen bir yaş doğrulama sistemi de gündeme gelecek. Bu sistemin e-Devlet Kapısı üzerinden çalışması planlanıyor.

KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILMADAN DOĞRULAMA YAPILACAK

Yetkililer tarafından yapılan teknik açıklamalara göre, sistemde kullanıcıların doğrudan kimlik bilgileri platformlarla paylaşılmayacak. Bunun yerine elektronik imzalı bir “doğrulama anahtarı” üretilecek. Bu anahtar, kullanıcının yalnızca yaş kriterini karşılayıp karşılamadığını gösterecek.

Bu dijital doğrulama belgesi, bir tür elektronik sertifika gibi çalışacak ve sadece “kullanıcı yaş sınırını karşılıyor mu” bilgisini içerecek. Sosyal medya platformlarına isim, kimlik numarası gibi detaylar aktarılmayacak.

'15 YAŞ' VURGUSU YER ALACAK

Yeni modelin en önemli özelliklerinden biri veri mahremiyetine odaklanması olacak. Sistemde, platformlara yalnızca “kullanıcı 15 yaşın üzerindedir” şeklinde sınırlı bir bilgi iletilecek. Bunun dışında herhangi bir kişisel veri paylaşımı yapılmayacak.

Ayrıca mevcut sistemde e-Devlet Kapısı kullanıcılarının zaten belirli bir yaşın üzerinde olması gerektiği hatırlatılarak, altyapının bu doğrulama için yeterli olduğu vurgulanıyor.