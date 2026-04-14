Fransa, savunma sanayiinde rotasını insansız hava araçları ve uzun menzilli mühimmatlara kırdı. Paris yönetimi, Ukrayna’nın dikkat çeken FP-5 Flamingo füzesine benzer yeteneklere sahip, düşük maliyetli ve yüksek etkili yeni bir silah sistemi için kolları sıvadı.

Fransız internet sitesi Zone Militaire’in haberine göre, "Chorus" adı verilen programın yürütücülüğü, savunma sektörünün deneyimli ismi Turgis & Gaillard ile otomotiv devi Renault’ya emanet edildi. Fransız Savunma Bakanlığı, Renault’nun seri üretimdeki uzmanlığını insansız hava aracı (İHA) sektörüne entegre etmeyi hedefliyor.

Fransız Savunma Tedarik Ajansı tarafından 35 milyon avroluk bir fonla desteklenen projenin amacı, yüksek teknoloji ile maliyet etkinliğini buluşturmak.

3.000 KM MENZİL,100 BİN EURO MALİYET

Silahlanmadan Sorumlu Genel Temsilci Patrick Pailloux, yeni sistemin teknik parametrelerini şu sözlerle özetledi:

"Hedefimiz; 500 kg harp başlığı taşıyabilen, 3.000 km menzile ulaşan ve saatte 400 km hızla uçabilen bir Flamingo muadili geliştirmek. Üstelik birim fiyatını 100.000 avro gibi rekabetçi bir seviyede tutmayı planlıyoruz."

Fransa’nın geliştireceği sistem, esin kaynağı olan Ukrayna yapımı FP-5 Flamingo’ya göre daha mütevazı özelliklere sahip olacak. Kiev merkezli Fire Point tarafından geliştirilen orijinal Flamingo, 1.000 kg’ın üzerinde savaş başlığı taşıyabiliyor ve saatte 900 km hıza ulaşabiliyor. Bu durum, Fransız versiyonunun daha küçük ve daha ekonomik bir motorla tasarlanacağını gösteriyor.

İHTİYAÇ HALİNDE "DEVASA" ÜRETİM KAPASİTESİ

Fransız yetkililer, şu aşamada Chorus füzelerinden devasa bir stok yapma planlarının olmadığını belirtiyor. Asıl strateji; ihtiyaç duyulması halinde Renault’nun fabrikalarını hızlıca bir "füze üretim merkezine" dönüştürüp dönüştüremeyeceğini test etmek.

Ancak bu temkinli yaklaşıma rağmen, Fransa’nın genel silahlanma tablosu oldukça agresif:

Gezici Mühimmatlar: 2030’a kadar stokların %400 artırılması hedefleniyor.

AASM Hammer Bombaları: %240’lık bir artış planlanıyor.

Aster ve Mica Füzeleri: Mevcut kapasitenin %30 oranında artırılması gündemde.

Paris’in bu hamlesi, Avrupa’nın savunma doktrininde Ukrayna savaşından çıkarılan derslerin (düşük maliyetli, uzun menzilli ve kitlesel üretim) ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.