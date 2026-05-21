Son dönemde yaşanan tıkanıklık, şüpheler, ertelemeler ve "acaba"lar dönemi artık geride kalıyor. Evren vites yükseltirken, gökyüzünün mesajı çok net: Frene basmayı bırak, direksiyonun başına geç.

Ünlü astrolog Ruby Miranda’ya göre Jüpiter’in bu hamlesi, bize kendimizi yeniden inşa etme ve başarıya ulaşma gücü verecek. Artık geçmişin muhasebesini yapmayı bırakıp, geleceği kendi ellerimizle yazma zamanı.

Koç

Sevgili Koç, senin doğuştan gelen, durdurulamaz cesaretin nihayet aradığı net vizyonu buluyor. Jüpiter'in düz harekete geçişiyle birlikte, kafanı kurcalayan dikkat dağıtıcı unsurlar ve tereddütler sis gibi dağılıyor.

Astrolog Ruby Miranda diyor ki: "20 Mayıs itibarıyla, daha önce keşfedilmemiş girişimlerin ve yepyeni fikirlerin şahlanacağı bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi en güçlü, en kararlı hissettiğiniz noktadasınız; bu adeta saf bir pozitif enerji patlaması."

Siz her zaman cesurdunuz, ancak Jüpiter bu kez bu cesareti tam olarak nereye kanalize etmeniz gerektiğini fısıldayacak. Yarım kalmış bir projeyi devasa bir başarıya dönüştürebilir ya da karşınıza çıkan yepyeni bir fırsatı gözü kapalı değerlendirebilirsiniz. İstikrarı korursanız, bu dönemin sonunda büyük bir zafer sizi bekliyor.

Başak

Başak burçları için bu dönüm noktası çok daha derin ve içsel bir uyanışı temsil ediyor. Aşırı analizci ve mükemmeliyetçi yapınız nedeniyle "ya kusursuz olmazsa" diye ertelediğiniz ne varsa, şimdi hepsine start verme zamanı.

"Bazı hayallerinizi sonsuza dek rafa kaldırmış gibi hissediyordunuz. İşte şimdi, sadece hayal kurmayı bırakıp eyleme geçme vakti. Yeni bir güce adım atarken, bunu en sevdiğiniz şeyi yaparak taçlandırmak isteyeceksiniz."

Jüpiter’in koruyucu ve genişletici kalkanı altında, ilk adımı atmanın aslında gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını fark edeceksiniz. Kusursuzluğu aramayı bırakıp sadece "başlamanın" hafifliğini yaşayacaksınız. Gökyüzü sizi eleştirmek için değil, sırtınızı sıvazlamak için orada olacak.

Terazi

Terazi burçları için Jüpiter’in ileri hareketi, hayatın en hassas alanında yani ilişkilerde mucizeler yaratmaya geliyor. Son dönemde ruhunuzu yoran içsel savaşlar, haklı çıkma arzusu veya gizli kırgınlıklar artık anlamını yitiriyor. Sizin için asıl önemli olan tek bir şey var: İç huzuru.

Ruby Miranda’nın altını çizdiği gibi: "Bu güçlü geçiş sırasında, hayatınızdaki birileriyle barışma ve helalleşme isteği duyacaksınız. Düşmanlık ya da maske takma günleri geride kaldı. Sizin yeni ve güçlü döneminiz, egonuzdan tamamen sıyrıldığınız an başlayacak."

Bu durum illa ki eski ortaklarla veya eski sevgililerle yeniden bir araya gelmek anlamına gelmiyor; bu, geçmişin yükünü sırtınızdan atıp serbest bırakma eylemidir. Birbirinizle barış içinde olmayı seçtiğiniz an, derin bir nefes alacak ve ruhunuzun özgürleştiğini hissedeceksiniz.

20 Mayıs 2026'da başlayan yeni Jüpiter döngüsünde, 3 burç da artık kendilerine hizmet etmeyen, aşılmaz sandıkları konfor alanlarını yerle bir edecek. Kendinize sormanız gereken tek bir soru kalıyor:

"Kendi gerçek değerimi onurlandırmak için, bugün hayatımda neyi somut olarak değiştirmeye hazırım?" Cevabınız ne olursa olsun, evren arkalarından esen güçlü bir rüzgarla bu üç burcu destekliyor olacak.