Yaklaşık 33 milyar dolarlık proje, dünyanın en büyük başkent taşıma planlarından biri olarak gösteriliyor. Yetkililer, aşırı nüfus, trafik yoğunluğu ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle Jakarta’nın giderek yaşanamaz hale geldiğini belirtiyor.

ŞEHİR HER YIL DAHA FAZLA ÇÖKÜYOR

Yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı Jakarta’nın bazı bölgelerinde zeminin yılda 25 santimetreye kadar çöktüğü ifade ediliyor. Uzmanlara göre kontrolsüz yer altı suyu kullanımı ve yoğun yapılaşma, şehrin batışını hızlandırıyor.

Kıyı bölgelerinde sık sık su baskınları yaşanırken, bazı mahallelerin deniz seviyesinin altına indiği belirtiliyor.

YENİ BAŞKENT ORMANIN İÇİNE KURULUYOR

Yeni başkent Nusantara’nın, Endonezya’nın doğusundaki Borneo Adası’nda yer alan geniş ormanlık alanda inşa edildiği açıklandı. Projede hükümet binaları, konut alanları, otoyollar ve akıllı şehir sistemleri yer alıyor.

Yetkililer, Nusantara’nın sürdürülebilir ve çevre dostu bir şehir olması için yoğun yeşil alan planlandığını belirtiyor.

DEV PROJEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Endonezya’nın yeni başkent projesi ilk olarak 2019 yılında duyuruldu. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen inşaat çalışmaları ise 2022’de başladı. Şu anda hükümet binaları, yollar, konut alanları ve altyapı projelerinin büyük bölümü hâlâ yapım aşamasında bulunuyor. Yetkililer, Nusantara’nın siyasi başkent olarak 2028’e kadar aktif kullanılmasını hedeflerken, projenin tüm etaplarının ise 2045 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtiyor.