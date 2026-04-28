Emeklilik sisteminde ikramiye hakkı, dilekçenin verildiği ayı takip eden ay başından itibaren başlar. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacağı için, vatandaşların 1 Mayıs itibarıyla "emekli" statüsüne geçmiş olması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, bayram ikramiyesi alabilmek için kişinin bayramın kutlandığı ayda emekli aylığına hak kazanmış olması şarttır. Bu yasal takvim nedeniyle, 28 Nisan itibarıyla başvuru yapmamış olanların önünde sadece 2 iş günü bulunuyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesinin, mevcut 4.000 TL üzerinden ödenmesi bekleniyor. Ödemeler, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre şu şekilde hesaplara yansıyacak:

Emekli Aylığı Alanlar: 4.000 TL

%75 Ölüm Aylığı Alanlar: 3.000 TL

%50 Dul Aylığı Alanlar: 2.000 TL

%25 Yetim Aylığı Alanlar: 1.000 TL

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi sebebiyle, ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takvimine göre ödemelerin 20-25 Mayıs tarihleri arasında, emeklilik tahsis numarasına göre kademeli olarak yapılması planlanıyor.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA?

İkramiye ödemeleri sadece SGK’dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanları kapsamaktadır. Mevcut yasal düzenlemeye göre; 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı), engelli maaşı alanlar ve özel banka sandıklarına tabi olan emekliler bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamayacak.

BAŞVURU İÇİN SON 48 SAAT

Emeklilik planı yapan ve Kurban Bayramı ikramiyesini kaçırmak istemeyen sigortalıların, 30 Nisan mesai bitimine kadar SGK'ya başvurularını iletmeleri büyük önem taşıyor.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, aylık başlangıcını Haziran ayına sarkıtacağı için 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi hakkının kaybına yol açacak.