Slovakya, hava kuvvetlerini modernize etme stratejisi kapsamında 2018 yılında sipariş ettiği 14 adet F-16 Blok 70 savaş uçağının tamamını teslim alarak kritik bir eşiği geride bıraktı.

Lockheed Martin’in ABD’deki tesislerinde düzenlenen törenle son uçağın da teslim edilmesiyle birlikte, 1,58 milyar euro değerindeki dev proje fiziksel teslimat aşamasını tamamladı.

Ukrayna’ya devredilen eski MiG-29 filosunun yerini alacak olan bu yeni nesil jetlerin, personel eğitimlerinin ardından kademeli olarak Slovakya’daki Sliač Hava Üssü’ne intikal etmesi planlanıyor.

4 EK UÇAK İÇİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sadece uçak tedarikiyle sınırlı kalmayan program; 22 pilot ve 160 bakım personelinin kapsamlı eğitimini de içerirken, Norveçli Kongsberg ve Slovak LOTN firmaları arasındaki iş birliğiyle ülkede yerli bakım altyapısı da oluşturuldu.

Hava sahası savunmasında tam bağımsızlık hedefleyen Slovakya yönetimi, mevcut filoyu güçlendirmek amacıyla ABD ile 4 ek uçak için daha görüşmelere başladı. 4++ nesil olarak sınıflandırılan ve AESA radarı gibi gelişmiş sistemlerle donatılan F-16 Blok 70’ler, modern mühimmat kapasitesi ve yüksek durumsal farkındalık kabiliyetiyle Slovak Hava Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak.