Almanya’nın Langenhagen kentinde 1971 yılından bu yana faaliyet gösteren tütün devi Reemtsma, yarım asırlık üretim serüvenine son verme kararı aldı. Çatı şirket Imperial Brands tarafından yapılan açıklamada, yüksek üretim maliyetleri ve düşük kapasite kullanımı gerekçe gösterilerek fabrikanın 2027 yılına kadar tamamen kapatılacağı duyuruldu.

Şirket yönetiminin tesisi devretmek amacıyla yürüttüğü satın alma görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine alınan bu radikal karar, fabrikada görev yapan 600’den fazla çalışanın işsiz kalmasına yol açacak.

SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ

Artı49'da yer lalan habere göre, JPS, Gauloises, West ve Davidoff gibi dünyaca ünlü markaların yanı sıra ince kıyım tütün ve tütün ısıtıcılarının üretildiği tesiste, kapanma süreci aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Fabrika toplantısında çalışanlara tebliğ edilen kararın ardından sendika cephesinden sert tepkiler yükseldi.

Sendika temsilcileri, aylardır süren görüşmelerin şeffaf yürütülmediğini ve çalışanların belirsizlik içinde bırakıldığını savunarak, potansiyel alıcılar hakkında bilgi paylaşılmamasını eleştirdi.

Sürecin sonunda somut bir çözüm üretilememesi, hem işçiler hem de sendika tarafında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.